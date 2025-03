Ogromne zmiany w płacy minimalnej. Odczujemy to w portfelach

Poza koniecznością implementacji dyrektyw UE, zmiany mają uprościć system wynagrodzeń. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, co oznacza, że muszą więc zostać przyjęte w 2025 r. Projekt ustawy w tej sprawie jest obecnie analizowany przez Komitet do Spraw Europejskich.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł brutto.

Rewolucja w płacy minimalnej

Jednym z elementów zmian jest zrównanie płacy minimalnej z wynagrodzeniem zasadniczym. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W myśl prawa wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy i obligatoryjny składnik wynagrodzenia pracownika bez dodatkowych składników oraz innych świadczeń związanych z pracą, bez względu na system wynagradzania. "To oznacza, że poziom minimalnego wynagrodzenia ma osiągać płaca zasadnicza, bez wliczania np. nagród czy premii. Obecnie przy ustalaniu minimalnej płacy uwzględniane są również inne składniki. Co oznacza w praktyce dla pracodawcy? Otóż, nie będzie on już miał możliwości zaproponowania pracownikowi na etacie podstawy niższej niż aktualna minimalna pensja krajowa" – wskazuje serwis infor.pl.

W projekcie podkreśla się, że dzięki temu uda się wdrożyć bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przywrócić właściwy charakteru poszczególnym składnikom wynagrodzenia (np. dodatkowi funkcyjnemu, premii, nagrodzie i innym dodatkom). Teraz bowiem są one często traktowanie jako uzupełnienie płacy do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polski rząd przyjmuje, że do corocznej oceny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie ustalona orientacyjna wartość referencyjna 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętej do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Grzywna dla pracodawców

To jednak nie koniec zmian. Po wdrożeniu przepisów, zmienią się zasady dot. minimalnej stawki godzinowej. W projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje się: "dodanie przepisu, zgodnie z którym wypłaty wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje sięniezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego; wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługw wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej lub nie wypłacaprzyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług,podlega karze grzywny od 1500 zł do 45000 zł" – opisuje serwis.