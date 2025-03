Będą zmiany w podatkach. Minister finansów potwierdza

Minister finansów potwierdził, że resort pracuje nad obniżeniem podatku miedziowego oraz od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). W pierwszym przypadku chodzi o zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych polskiego giganta – KGHM. W praktyce bowiem podatek od wydobycia miedzi i srebra płaci jedynie ta firma.

– W tej chwili nie pracujemy nad zmianami dotyczącymi podwyższania podatków, to nad czym pracujemy w Ministerstwie Finansów, to obniżka tzw. podatku miedziowego. Mamy olbrzymie złoża, które mogłyby być bardziej efektywnie wykorzystywane, a chcemy, żeby tych inwestycji w gospodarce było więcej – podkreślił Domański w środę na antenie RMF FM.

Z kolei obniżenie podatku Belki jest postulowane już od dłuższego czasu. To podatek pobierany od zysków np. z lokat, kont oszczędnościowych czy sprzedaży obligacji. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów od stycznia do listopada 2024 roku wpływy z podatku od zysków kapitałowych wyniosły 10,095 mld zł. Stawka podatku wynosi 19 proc.

Domański: Nie będzie podatku katastralnego

Domański zapewnił również, że ministerstwo nie prowadzi prac nad wejściem w życie przepisów dotyczących podatku katastralnego. Doniesienia o takiej możliwości pojawiły się niedawno w mediach. Propozycję krytykowała opozycja.

– Mówi się o tym, że w wielu krajach europejskich ten podatek katastralny wynosi od 0,1 proc. do nawet 3 proc. wartości nieruchomości. To jest gigantyczne uderzenie w budżety domowe Polaków, wzrost kosztów życia i doprowadzi to do tego, że wielu Polaków po prostu pójdzie z torbami – mówił niedawno rzecznik PiS Rafał Bochenek..

– Załóżmy 15 000 zł za metr, za 100-metrowy dom, mieszkanie, ktoś obecnie, dzisiaj płaci maksymalnie 119 zł rocznie. A co się wydarzy, kiedy zostanie zrealizowany pomysł, jeżeli podatek katastralny na poziomie tylko 1 proc. zostanie wprowadzony w przypadku domu, mieszkania o powierzchni 100 m2 roczny podatek katastralny będzie wynosił 15 000 zł – dodał poseł.

