W tym sektorze wzrosły kredyty. Nowe dane

"Po 3M 2025 r. wolumen kredytów klientowskich zwiększył się o 27,9 mld zł (w sektorze BK o 27,5 mld zł, w sektorze BS o 0,4 mld zł) wobec 20,4 mld zł rok wcześniej. Wynikało to głównie z ponad 2-krotnie wyższego przyrostu wolumenu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych (przyrost o 13 mld zł wobec 5,6 mld zł po 3M 2024 r.), a także przyrostu kredytów dla:

– osób prywatnych o 7,7 mld zł (wobec 10,2 mld zł rok wcześniej), z tego konsumpcyjnych o 4,0 mld zł i mieszkaniowych o 3,7 mld zł,

– przedsiębiorstw o 7,3 mld zł (wobec 10,7 mld zł w analogicznym okresie 2024 r.).

Zwiększenie rocznego tempa wzrostu z 0,9 proc. na koniec marca 2024 r. do 6,1 proc." – czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 marca 2025" r.

Te depozyty zwiększyły wartość

Depozyty klientowskie w styczniu zwiększyły wartość o 8,5 proc. r/r do 2 060 mld zł, podano także.

"Utrzymanie tempa wzrostu depozytów na zbliżonym poziomie do odnotowanego przed rokiem (8,5 proc. r/r vs. 8,8 proc. r/r). Od początku roku przyrost wolumenu wyższy niż rok wcześniej o 18,2 proc. (20,9 mld zł wobec 17,7 mld zł), na co miała wpływ głównie stagnacja wolumenu depozytów przedsiębiorstw w marcu (wobec spadku w analogicznym okresie 2024 r.). Miesięczny przyrost depozytów klientowskich (o 12,2 mld zł) stanowił blisko 60 proc. wzrostu wolumenu po 3 miesiącach br." – czytamy dalej.

Co z jakością kredytów?

Jakość kredytów w sektorze bankowym nie powinna ulec pogorszeniu w 2025 r. – ocenia Związek Banków Polskich (ZBP), zwracając uwagę m.in. na dość restrykcyjne warunki udzielania kredytów przez banki oraz stopniową poprawę koniunktury gospodarczej.

"Jeśli dostrzegać elementy pozytywne, to wydaje się, że w bieżącym roku nie powinno nastąpić także pogorszenie jakości kredytów. Dość restrykcyjne warunki udzielania kredytów stosowane przez banki w ostatnich latach, poparte dobrą analizą zdolności kredytowej klientów oraz stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej w powiązaniu z niskim bezrobociem nie powinny być uwarunkowaniami dla wzrostu kredytów nieregularnych" – czytamy w publikacji "Raport BANKI 2024 – raport o sytuacji sektora bankowego".

"Ten udział powinien pozostać na stosunkowo niskim poziomie, patrząc oczywiście przez pryzmat doświadczeń polskich z wcześniejszych lat. Jest to tym bardziej ważna kwestia, jako że wiedząc w sektorze bankowym, jak słaba jest pozycja wierzyciela w zakresie prawnego dochodzenia roszczeń, zwiększenie portfela kredytów nieregularnych musiałoby nieuchronnie prowadzić do silnego zwiększenia skali odpisów z tytułu utraty wartości portfela kredytowego i strat ponoszonych przez banki" – czytamy dalej.

