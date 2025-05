Duże utrudnienia w bankach. Nie skorzystasz z BLIK-a

W sobotę i niedzielę (17 i 18 maja) w kilku polskich bankach prowadzone będą prace techniczne. Dla klientów oznacza to utrudnienia w realizacji przelewów i płatności BLIK. W kilku przypadkach nie będzie można nawet zalogować się do bankowych aplikacji. Banki wydały ostrzeżenia. Jeśli planujesz ważne płatności w weekend, lepiej zrealizować je wcześniej.

W których bankach należy spodziewać się ograniczeń?

Utrudnienia dla klientów dużych banków

"18 maja (niedziela) w godzinach 22:00-23:30 prowadzone będą prace techniczne, które mogą powodować czasową niedostępność stron internetowych banku" – przekazało Pekao. Dodano, że prace nie będą miały wpływu na dostęp do usług i produktów Banku Pekao S.A., w tym systemów bankowości elektronicznej. "W razie potrzeby uzyskania informacji prosimy o kontakt z infolinią, która dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Przepraszamy za niedogodności" – czytamy w komunikacie.

W przypadku ING Banku Śląskiego utrudnienia będą dotyczyć szczególnie modułu Makler. "Niedostępność Maklera w sobotę 17 maja. W godzinach 08:00-20:00 niedostępny będzie moduł Makler w Moim ING" – poinformowano.

Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe, w sobotę (17 maja) w godz. 07:00-21:00 niedostępne będą niektóre usługi mBanku. "Nie zalogujesz się do eMaklera, mBank Giełdy i mInwestora" – wskazano.

VeloBank poinformował, że w niedzielę (18 maja) między 00:00 a 07:00 rano niedostępna będzie bankowość mobilna i internetowa. Klienci nie skorzystają z BLIK-a i nie zrealizują przelewu. Utrudnienia mogą również dotyczyć transakcji finalizowanych kartą online. Pomimo przerwy technicznej klienci będą mogli płacić kartą, zbliżeniowo, opaską lub zegarkiem, wpłacą i wypłacą gotówkę z bankomatu. "Pamiętaj, że w przypadku wszelkich problemów nasza infolinia czynna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu i służy pomocą" – podkreślił bank w komunikacie.

W nocy z soboty na niedzielę (z 17 na 18 maja) między 00:00 a 08:30 w banku Credit Agricole nie będzie dostępna aplikacja mobilna, Strefa Biznesu, CA24 eBank, oraz przelew online i BLIK. "W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Na naszej infolinii wyłącznie zastrzeżesz kartę. Wpłaconą gotówkę we wpłatomacie zaksięgujemy po zakończeniu przerwy. Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" – czytamy.

W weekend w godz. 07:00-11:00 w Banku Pocztowym nie będzie możliwe wykonanie transakcji kartą w internecie z usługą 3D Secure, przyłączenie karty do portfela cyfrowego, do platform takich jak Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay i Garmin Pay. Ponadto we wtorek (20 maja) między 04:00 a 06:00 rano "brak możliwości pobrania wartości szczegółów karty (przy wydaniu karty wirtualnej również nie będzie od razu widoczny jej numer)".

