Ostatnie godziny na złożenie ważnych dokumentów w ZUS

Roczną składkę zdrowotną za rok 2024 trzeba rozliczyć od 20 maja. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku rozliczenia składki zdrowotnej dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, według skali podatkowej, czy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Anna Szaniawska z biura prasowego małopolskiego oddziału ZUS dodaje, że obowiązek dotyczy również tych, którzy w minionym roku zawiesili lub zakończyli działalność gospodarczą, ale podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu choćby przez jeden dzień. Obowiązek ten spoczywa także na osobach, które rozpoczęły działalność gospodarczą od stycznia 2025 roku i wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych – opisuje infor.pl

Konieczne dokumenty

Zakład przypomina, że należy wypełnić odpowiednie dokumenty. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny wypełnić blok XII na druku ZUS DRA. Natomiast przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za inne osoby, takie jak pracownicy czy zleceniobiorcy, muszą wypełnić blok III.F na druku ZUS RC.

Wcześniej trzeba się upewnić, że przekazane zostały dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące roku kalendarzowego, czyli od stycznia do grudnia 2024 roku. Dla tych, którzy płacą podatek w formie ryczałtu lub roku składkowego, okres ten obejmuje czas od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku, jeśli opłacają podatek na zasadach ogólnych. Termin na złożenie wszystkich koniecznych dokumentów upływa we wtorek 20 maja.

Weto dla obniżenia składki zdrowotnej

Na początku maja prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. – Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej, jest wprost sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi – powiedziała szefowa KPRP Małgorzata Paprocka na konferencji prasowej. Jak podkreśliła, nie można wprowadzić tak istotnych zmian bez konsultacji ze stroną społeczną.

Szefowa KPRP zaznaczyła, że prezydent Andrzej Duda jest otwarty na dyskusję na temat korekty sposobu opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. – Takie zmiany, jakiekolwiek zmiany, wprowadzone w tak newralgicznej dla nas wszystkich dziedzinie muszą się odbywać zgodnie z wymogami konstytucji – dodała.

Przypomnijmy, że o zawetowanie nowych przepisów zaapelowali do prezydenta m.in. kandydatka Lewicy na prezydenta, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat oraz przewodniczący Razem i kandydat tej partii na prezydenta Adrian Zandberg, a także Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska.

