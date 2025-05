"Czternastka" niższa nawet o tysiąc złotych. Ważne informacje

"Czternastka" w 2025 roku zostanie wypłacona we wrześniu, razem ze standardowym świadczeniem. Zgodnie z projektem rozporządzenia, świadczenie trafi do osób uprawnionych, które na dzień 31 sierpnia 2025 roku będą miały prawo do emerytury lub renty.

wypłaca świadczenia w sześciu terminach miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. W 2025 roku czternastka będzie zatem przekazywana w następujących dniach: poniedziałek, 1 września, piątek, 5 września (za 6.), środa, 10 września, poniedziałek, 15 września, piątek, 19 września (za 20.), czwartek, 25 września.

Co istotne, aby otrzymać pieniądze, uprawnieni nie muszą składać żadnych wniosków. Świadczenie jest wypłacane z urzędu.

14. emerytura będzie równa minimalnej emeryturze i wyniesie 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto). Warto jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawo do pełnej czternastki przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" – czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Pomniejszone wypłaty. Są wyliczenia

"Super Express" wyliczył, na jakie wypłaty mogą liczyć świadczeniobiorcy, których emerytury lub renty przekraczają kwotę 2900 zł brutto. I tak emeryt z 3000 zł brutto otrzyma 1405,81 zł netto czternastki, osoba z emeryturą 3500 zł dostanie 1010,81 zł; przy emeryturze 4000 zł – czternastka spadnie do 615,81 zł, a przy 4500 zł – 220,81 zł. Dodatkowa emerytura nie będzie dotyczyć osób, które dostają 4728,91 zł brutto miesięcznie.

"Problem potęguje się z każdą waloryzacją świadczeń. Emerytury rosną, ale limit dochodowy czternastej emerytury pozostaje bez zmian. Coraz więcej seniorów traci część lub całą czternastkę. Nie tylko przekroczenie limitu dochodowego czternastej emerytury może pozbawić seniorów dodatkowych pieniędzy. Czternastej emerytury w 2025 roku nie otrzymają osoby, którym zawieszono wypłatę świadczenia na dzień 31 sierpnia 2025 roku (np. z powodu nadmiernego dorabiania). Świadczenie nie przysługuje także osobom, które pobierają świadczenia nieobjęte ustawą (np. zagraniczne emerytury)" – czytamy.

