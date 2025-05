Wkrótce ograniczenia w 800 plus. ZUS będzie weryfikował

800 plus dla obywateli Ukrainy będzie wypłacane tylko dzieciom uczęszczającym do polskich szkół i przedszkoli. Takie zmiany wejdą w życie od początku czerwca. To, czy dziecko pobiera edukację w Polsce, będzie weryfikowane w ZUS.

Nowy system weryfikacji będzie działał w automatycznie. ZUS samodzielnie sprawdzi w Systemie Informacji Oświatowej, czy dziecko obywatela Ukrainy uczęszcza do polskiej placówki edukacyjnej. Rodzice nie będą musieli dostarczać dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń ze szkół czy przedszkoli.

Grzegorz Dyjak z centrali ZUS przekazał, że weryfikacja nastąpi zarówno przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego, jak i przy jego wypłacie. Dotyczy to dzieci, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany wejdą w życiu na mocy przepisów przegłosowanych w lipcu 2024 roku w ramach nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Dotychczas, do wypłaty świadczenia 800+, wystarczające było przebywanie rodzica wraz z dzieckiem na terenie Polski.

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy

To jednak nie koniec planowanych przez rząd zmian w programie w zakresie przyznawania środków Ukraińcom. Wkrótce zostać przedstawiony kolejny projekt, który wprowadzi jeszcze bardziej restrykcyjne warunki.

Planowane zmiany obejmują: warunek stałego zamieszkiwania na terenie Polski oraz powiązanie wypłaty świadczenia z podjęciem pracy przez rodzica w Polsce. Jeżeli przepisy zostaną przyjęte, to wejdą w życie najprawdopodobniej od czerwca 2026 roku.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin. Obecnie prawo do świadczenia jest niezależne od dochodów rodziny, wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu. 800 plus nie jest uzależnione od posiadania pracy przez rodzica lub opiekuna.

