VAT do poprawki. Obowiązkowe e-faktury już od 2026 roku

Rząd przygotowuje istotne zmiany w systemie podatku VAT, które znacząco wpłyną na funkcjonowanie polskich firm. Dziś zatwierdził projekt nowelizacji VAT, konkretnie przepisy wprowadzające obowiązkowe e-fakturowanie przez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Efektem wprowadzanych regulacji ma być uproszczenie systemu podatkowego, cyfryzacja obrotu gospodarczego oraz zwiększenie jego przejrzystości.

Krajowy System e-Faktur – nowy obowiązek od 2026 roku

W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o VAT przewidziano wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe przepisy zakładają, że od 2026 r. wszystkie faktury będą musiały być wystawiane i odbierane wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem centralnej platformy nadzorowanej przez administrację skarbową.

Jak przekazuje portal Business Insider, wdrożenie systemu odbędzie się w dwóch etapach. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie duże firmy (z obrotami przekraczającymi 200 mln zł w 2024 r.), zaś od 1 kwietnia 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich pozostałych podatników, z wyjątkiem niektórych mikroprzedsiębiorstw. Jak wynika z komunikatu umieszczonego na stronie dedykowanej Krajowemu Systemowi e-Faktur, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że faktury dla konsumentów (B2C) nie będą objęte nowym obowiązkiem, co za tym idzie, nadal będą mogły być wystawiane na dotychczasowych zasadach.

Udogodnienia dla przedsiębiorców

Jak wylicza Business Insider, wśród udogodnień przewidzianych w systemie znajdą się m.in. możliwość wystawiania faktur offline z kodem QR i późniejszym ich przesłaniem do systemu (tzw. tryb offline24), dodawanie załączników (z limitem rozmiaru), a także zmodyfikowane zasady dokonywania korekt VAT.

Aby ułatwić przedsiębiorcom przejście na nowy system, rząd zapowiedział, że do końca 2026 roku nie będą nakładane kary za błędy w e-fakturowaniu. Przez ten czas możliwe będzie również dalsze korzystanie z faktur wystawianych przez kasy fiskalne – pod warunkiem podania numeru NIP nabywcy. Dodatkowo, podatnicy osiągający miesięczne obroty nieprzekraczające 10 tys. zł zostaną czasowo wyłączeni z obowiązku korzystania z e-faktur aż do końca 2026 roku.

Co z podwyższeniem progu zwolnienia z podatku VAT?

Równolegle z reformą e-fakturowania trwają prace m.in. nad podniesieniem limitu przychodów uprawniającego do zwolnienia z VAT. Obecnie próg ten wynosi 200 tys. zł rocznie. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, od 2025 roku miałby on wzrosnąć do 240 tys. zł.

Wyczekiwana przez przedsiębiorców zmiana oddala się jednak w czasie. W trakcie ubiegłotygodniowych prac legislacyjnych pojawiła się propozycja jeszcze wyższego limitu – do 300 tys. zł, zgłoszona przez posła Andrzeja Gawrona (PiS). W związku z tą poprawką projekt został ponownie skierowany do komisji sejmowych.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że zwiększenie limitu do 240 tys. zł pozwoliłoby na zwolnienie z VAT około 19 tys. przedsiębiorców. Koszt dla budżetu szacowany jest na 460 mln zł w 2026 r. i 531 mln zł w 2027 r. W przypadku przyjęcia wyższego limitu (300 tys. zł), koszt mógłby przekroczyć 1,2 mld zł rocznie.

Czytaj też:

Deficyt budżetu państwa. MF pokazało daneCzytaj też:

Polska spłaca odsetki od ukraińskiej pożyczki. Morawiecki tłumaczy swoją decyzję