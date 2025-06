Największy bank w Polsce zmienia prognozę dotyczącą inflacji

"Inflacja CPI już w lipcu powinna spaść poniżej 3 proc. r/r i utrzymać się na tym poziomie do końca roku. Spadek inflacji o ok. 1 pkt proc. będzie wynikał głównie z efektu bazy po ubiegłorocznych podwyżkach cen prądu i gazu" – wskazują analitycy.

"Prognozujemy średnioroczną inflację w 2025 na poziomie 3,6 proc. (wcześniej: 4,0 proc.), a w 2026 na poziomie 2,8 proc., przy jej stabilizacji w przedziale 2,5-3,5 proc. r/r w całym horyzoncie prognozy – czytamy w "Kwartalniku Ekonomicznym" banku.

Inflacja w Polsce. PKO BP obniża prognozę

Kluczowe dla tej prognozy są następujące obszary:

1) Nośniki energii. Po powrocie opłaty mocowej od lipca 2025 (wpływ na inflację ogółem: +0,3 pkt proc.) zakładamy, że rachunek za prąd nie zmieni się do końca roku (wciąż nie zapadły ostateczne decyzje w tym zakresie). Z końcem września przestaną obowiązywać: niewiążące konsumenta taryfy (623 zł/MWh) i wiążąca konsumenta cena maksymalna (500 zł/MWh, choć rząd chciałby jej wydłużenia do końca 2025).

"Oczekujemy, że nowe taryfy URE będą niższe od poprzednich, odzwierciedlając spadek cen na rynku hurtowym, a wysokość rachunku nie zmieni się istotnie. W przypadku gazu, zgodnie z decyzją URE, od lipca 2025 przeciętny rachunek spadnie o 8-11 proc., co obniży inflację CPI o ok. 0,2 pkt proc." – twierdzą analitycy.

Atak Izraela na Iran. Ile zapłacimy za paliwo?

2) Ceny paliw. Przed izraelską agresją na Iran ceny paliw spadały (obawy o globalny popyt). Eskalacja konfliktu (i atak USA) przejściowo odwróciła ten trend i ropa Brent zdrożała o 20 proc. od początku czerwca, by po ogłoszeniu rozejmu wrócić do poziomu sprzed wojny. Mimo tego, niepewność co do cen paliw wzrosła.

"W bazowym scenariuszu zakładamy, że w kolejnych miesiącach ceny ropy będą stabilne. Szacujemy, że trwały wzrost cen ropy o 10 proc. podniósłby inflację CPI o ok. 0,2-0,4 pkt proc. r/r, choć ewentualne umocnienie złotego mogłoby ten efekt ograniczyć" – podkreślają ekonomiści.

Jakie będą ceny żywności?

3) "Ceny żywności. Wcześniejsze obawy związane z suszą w 2025 nie materializują się, co ogranicza skalę wzrostu cen żywności w II poł. 2025. Inflacja żywnościowa w całym horyzoncie prognozy pozostanie jednak podwyższona.

4) Ceny bazowe. Inflacja bazowa w II poł. 2025 obniży się już tylko nieznacznie, do ok. 3 proc. r/r, a w 2026 do ok. 2,5 proc. r/r. Sprzyjać temu będzie utrzymująca się ujemna luka popytowa i hamująca dynamika płac" – napisano.

Zdaniem analityków głównymi czynnikami niepewności są: decyzje dotyczące cen energii; notowania złotego i ceny surowców, w tym ropy; geopolityka; wpływ ceł.

