ZUS wypłaca 300 zł na dziecko. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Program "Dobry Start" to świadczenie wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. W jego ramach można uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wniosek w programie "Dobry Start" można złożyć jedynie do końca listopada. Wnioskować o świadczenie można wyłącznie online za pośrednictwem: portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia – na stronie https://empatia.mpips.gov.pl i poprzez bankowość elektroniczną.

Warto przypomnieć, że ubiegać się o dofinansowanie mogą rodzice dzieci, także w przypadku opieki naprzemiennej. Dodatkowo wniosek mogą także złożyć opiekunowie faktyczni, prawni, a także osoby zajmujące się wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz pełnoletni uczniowie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jednak gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

ZUS będzie weryfikował prawo do świadczenia

Od roku szkolnego 2025/2026 Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował, czy dziecko widnieje Systemie Informacji Oświatowej. W praktyce oznacza to, że np. dzieci ukraińskich uchodźców, którzy zdalnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych przez placówki na Ukrainie, nie otrzymają tego świadczenia. Jeżeli status dziecka nie zostanie potwierdzony, świadczenie nie zostanie wypłacone aż do wyjaśnienia sprawy.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy prawa do popularnego 300+ nie posiadają również dzieci w przedszkolu i w "zerówce" oraz studenci.

Czytaj też:

Tysiące ludzi czeka na to świadczenie. ZUS podał terminy wypłatCzytaj też:

Spada skrajne ubóstwo w Polsce. Pozostałe dane nie są tak pozytywne