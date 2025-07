Kolejna sieć obniża ceny paliw na wakacje. Poznaliśmy szczegóły

MOL wprowadza letnie rabaty na paliwa dla użytkowników aplikacji lojalnościowej MOL Move w wysokości 40 groszy na litrze przy tankowaniu paliw premium EVO Plus, 30 groszy na regularne paliwa EVO oraz 15 groszy na każdym litrze LPG – podała spółka.

"Uważnie słuchamy głosu polskich kierowców, którzy szczególnie latem oczekują atrakcyjnych ofert i promocji. W tym roku proponujemy im więc wyjątkową akcję, łączącą zniżki na paliwo z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród, w tym wycieczki do Barcelony" – przekazała w komunikacie Anna Wiertel z MOL Polska.

W ramach akcji każdy użytkownik aplikacji lojalnościowej MOL Move po zarejestrowaniu się do letniej loterii MOL Move otrzyma kupon rabatowy na paliwo, który będzie można wykorzystać w dowolny dzień tygodnia. W ramach letniej promocji MOL zachęca także do udziału w wielkiej wakacyjnej loterii, w której główną nagrodą jest wyjazd na mecz piłkarski do Barcelony.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w ośmiu krajach, posiada też cztery rafinerie i dwie jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

Tańsze paliwo

Wakacyjne rabaty wprowadziły również m.in. bp Polska oraz należąca do spółki Anwim Moya.

Wcześniej wakacyjne obniżki zapowiedział Orlen. Spółka wprowadziła obniżkę cen na weekendy (od piątku do niedzieli) w okresie od 27 czerwca do końca sierpnia. Chodzi o obniżkę cen paliw o 25 groszy na litrze i o 40 groszy w przypadku zakupu paliwa w połączeniu z zakupem z oferty gastronomicznej lub sklepowej w kwocie minimum 5 zł (produkty w cenach niepromocyjnych). Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów, co oznacza, że w ramach promocji można zakupić łącznie nawet 500 litrów paliwa (pięć tankowań). Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny paliw jest okazanie aplikacji Orlen Vitay wraz z aktywowanym kuponem.

Czytaj też:

Promocja na paliwo. Decyzja już zapadła