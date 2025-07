Spadek inflacji? Jest jeden warunek

"Obniżyliśmy w tym roku przewidywaną przez nas inflację i zakładamy, że inflacja w trzecim kwartale, czyli de facto już w lipcu, powróci do pasma odchyleń od celu inflacyjnego. Zakładamy, że na trzeci kwartał ta inflacja wyniesie 2,9 proc. Natomiast w związku z założeniem o odmrożeniu cen energii od października zakładamy wzrost inflacji do poziomu 3,6 proc., po czym ponowny powrót do pasma odchyleń od ceny celu 2,5 proc. i pozostanie w tym paśmie właściwie do końca horyzontu projekcji. A gdyby odmrożenie energii nie miało miejsca, ewentualnie gdyby zostały obniżone taryfy, no to oczywiście inflacja pod koniec roku może być niżej" – powiedział Kotłowski podczas prezentacji 'Raportu o inflacji'.

Tyle wyniesie inflacja konsumencka

Według najnowszej centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP w III kw. 2025 r. inflacja konsumencka wyniesie – 2,9 proc., w IV kw. – 3,6 proc. W 2026 r. będzie to odpowiednio – w kolejnych kwartałach: 3,5 proc., 3,2 proc., 3,1 proc. i 2,7 proc., zaś w 2027 r.: 2,6 proc., 2,5 proc., 2,3 proc. i 2,1 proc. Według projekcji, trwały powrót inflacji konsumenckiej CPI do celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) nastąpi w I kw. 2026 r.

"Scenariusz projekcji nie jest w dużym stopniu uwarunkowany kształtowaniem się cen energii. Po pierwsze, uwzględniliśmy obniżkę cen gazu od lipca, wpływ na CPI to jest 0,2 punktu procentowego. Po drugie, mamy przywrócenie pobierania opłaty mocowej również od 1 lipca tak że wpływ na CPI tutaj z kolei jest dodatni, oczywiście, i wynosi też około 0,4 punktu procentowego. No i tak jak już mówiłem wcześniej, zakładamy utrzymanie obecnych taryf na energię" – powiedział Kotłowski.

"Jest możliwy scenariusz, kiedy ceny energii będą zamrożone do końca roku. Może być tak, że ceny zostaną odmrożone, a zostaną obniżone taryfy. Tego nie wiemy – przyjęliśmy wszystko zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w związku z tym mamy ten skok inflacji pod koniec roku" – wskazał też dyrektor.

"Poważniejsze ryzyko dla inflacji"

Kotłowski zwrócił też uwagę, że w odróżnieniu od ryzyk krótkookresowych "ciąży nad nami takie poważniejsze ryzyko dla inflacji, bardziej długookresowe, to jest wprowadzenie tego systemu ETS2 od 2027 roku", które byłoby negatywnym szokiem podażowym.

"Wpływ na inflację jest bardzo silny [ETS2], podbijający inflację. Nie ujęliśmy tego w projekcji, po pierwsze dlatego, że jest dyrektywa unijna, natomiast nie ma ustawodawstwa krajowego. No drugi powód jest jeszcze taki, że właściwie nie wiem, jakie będą ceny. Na razie jest przedział cen – to jest 45 euro, ale w cenach sprzed paru lat; a dzisiaj to wychodzi gdzieś prawie 60 euro. Natomiast gdyby rzeczywiście na tym poziomie zostały prowadzone, taki poziom przyjęłyby ceny uprawnień do emisji, no to mogłoby to podbić inflację aż o 2 punkty procentowe i jednocześnie, oczywiście, obniżyć wzrost gospodarczy, no bo to jest negatywny szok podażowy" – powiedział dyrektor.

