Polski biznesmen nie czekając na koniec wojny inwestuje na Ukrainie

Nawet jeśli sytuacja gospodarcza czy polityczna w Ukrainie pozostaje niestabilna, to działania wyprzedzające stan obecny są podstawą, na której buduje się przyszłe osiągnięcia w biznesie. Dlatego przedsiębiorcy – tacy jak dr Marcin Sołtysiak, prezes firmy ELQ S.A. – nie czekają na koniec wojny na Ukrainie i już od dawna działają w tym kraju, przyczyniając się do jego odbudowy ze zniszczeń wojennych.

Według analiz Ośrodka Studiów Wschodnich w 2023 r. skumulowana wartość polskich inwestycji w Ukrainie wyniosła 780 mln USD (2,6 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Największą barierą pozostaje brak dobrze przygotowanych, jasno zdefiniowanych i gotowych do wdrożenia inicjatyw inwestycyjnych.

Polski biznesmen inwestuje na Ukrainie

Przedsiębiorca odnoszący sukcesy zawsze widzi "szklankę do połowy pełną". Tak właśnie działa dr Marcin Sołtysiak, prezes firmy ELQ S.A. W 2024 r. założył spółkę zależną ELQ Ukraine z siedzibą w Kijowie i stworzyl portfel projektów inwestycyjnych o łącznej wartości inwestycyjnej 600 mln euro. Ponad 30 proc. wartości inwestycji zostanie zrealizowane bezpośrednio przez struktury należące do dr. Sołtysiaka, natomiast pozostałe 70 proc. środków planuje się pozyskać za pośrednictwem specjalistycznego subfunduszu, utworzonego wspólnie z partnerami – Funduszu Odbudowy Ukrainy, zarejestrowanego w Czechach. Obecnie subfundusz znajduje się na etapie premarketingu.

Wybór sektora energetycznego był świadomy i strategiczny – mimo ogromnych zniszczeń infrastruktury właśnie ten obszar daje dziś największe możliwości inwestycyjne, przyciągając uwagę międzynarodowych inwestorów i partnerów finansowych. Sektor energetyczny, który jest kluczowym obszarem bezpieczeństwa państwa, od początku wojny stanowi cel ataków. Inwestycje w jego odbudowę są nie tylko potrzebą strategiczną, ale także szansą na trwałą transformację energetyczną Ukrainy. – Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, to nie patrzmy, jak biznesmeni z innych krajów inwestują, budują i dostarczają tam produkty. Polacy muszą być gotowi już teraz – mówi dr Marcin Sołtysiak.

Zakład w Polsce

Do współpracy zaprasza wiele firm polskich, które produkują, chcą dostarczać lub chcą być wykonawcami tych projektów.

Aby już teraz zapewnić szybkie i bezpieczne dostawy komponentów infrastrukturalnych do Ukrainy, spółka uruchomiła zakład w Polsce o zdolnościach produkcyjnych do 5 tys. kompletnych stacji transformatorowych rocznie, w pełni dostosowanych do ukraińskich norm technicznych. Pozwala on zabezpieczyć łańcuch dostaw, skrócić czas realizacji oraz zagwarantować natychmiastową gotowość do wdrożenia projektów w terenie.

Działania prezesa Sołtysiaka opierają się na długoletnim doświadczeniu nabytym w sektorze energetycznym, m.in. w latach 2010-2012 był jednym z kluczowych dostawców biomasy do polskich koncernów energetycznych. Jest też cenionym ekspertem w sektorze OZE.

Celem dr. Marcina Sołtysiaka jest rozszerzenie portfela inwestycyjnego w Ukrainie do ponad 1 mld euro. Portfel projektów rośnie z czasem, a aktualnie obejmuje 27 projektów w zakresie: decentralizacji systemu energetycznego, rozwoju zielonej energii, PV, bioenergii, biogazu, biodiesla, bioetanolu, magazynów BESS, farm fotowoltaicznych i wiatrowych, poprawy odporności infrastruktury krytycznej, modernizacji sieci dystrybucyjnych, rozwoju mikrosieci i systemów off-grid. Każdy z projektów ma pełną dokumentację techniczną, harmonogram wdrożenia oraz wstępnie skonstruowany montaż finansowy.

Równolegle ELQ S.A., poprzez ELQ UKRAINE, rozpoczęła przygotowania do budowy sieci dystrybucyjnej w Ukrainie. To pierwszy krok w kierunku przyszłej lokalizacji produkcji komponentów energetycznych w tym kraju. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z partnerami instytucjonalnymi, a kolejnym krokiem spółki będzie uruchomienie zakładu produkcyjnego w Ukrainie.

Działania prezesa Sołtysiaka doskonale wpisują się w słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego: "Ukraina nigdy nie będzie jedynie obserwatorem. Ukraina zawsze będzie działać – jak heroiczny kraj, który broni siebie, swojej wolności i swojej przyszłości".

Czytaj też:

Ważna decyzja USA ws. Ukrainy. Zdecydowany ruch