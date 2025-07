"Padł rekord XXI wieku". Ilu Polaków korzysta z podróży koleją?

Z transportu kolejowego korzysta 38-49 proc. Polaków, w zależności od grupy wiekowej, jak wynika z raportu przygotowanego dla Koleo. Prawie 3 mln osób w Polsce jeździ koleją kilka razy w tygodniu.

"Statystyki pokazują, że kolej w Polsce przeżywa rozkwit – w ubiegłym roku padł rekord XXI wieku, jeśli chodzi o liczbę przejazdów, a 45 proc. Polaków deklaruje, że kocha kolej. Najczęściej z tej formy transportu korzystają osoby w wieku od 16 do 24 lat, a także mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy podróżują średnio aż 33 razy rocznie. Jednak najwięcej podróżnych obsługuje trasa z Krakowa do Katowic. Dla wielu osób dojazdy pociągami to codzienność – według najnowszego raportu opracowanego przez Koleo prawie 3 mln Polaków jeździ koleją kilka razy w tygodniu, najczęściej w piątki" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Za co Polacy kochają kolej".

Oto najbardziej uczęszczana trasa

Z tego środka transportu korzysta 59 proc. badanych w wieku od 16 do 24 lat, 49 proc. w wieku 45-54 lata, 47 proc. w wieku powyżej 55 lat, 46 proc. w wieku 35-44 lata i 38 proc. w wieku 25-34.

Statystyczny pasażer w ubiegłym roku podróżował pociągiem 10 razy, pokonując średnio ok. 70 km (w wakacje nieco więcej – ponad 80 km). Najbardziej uczęszczaną trasą jest ta ze stacji Kraków Główny do stacji Katowice Główne. Z kolei najwięcej pasażerów przewija się przez stację Wrocław Główny.

Prawie 3 mln Polaków korzysta z kolei regularnie, co najmniej 2-3 razy w tygodniu, m.in. w drodze do szkoły, na uczelnię, do pracy czy do rodziny. Najwięcej biletów jest sprzedawanych przed 1 listopada oraz 24 grudnia, zaś w skali tygodnia – na piątki. Najmniej popularnymi dniami na podróże pociągami są wtorki i środy. 47 proc. pasażerów korzysta z biletów ulgowych. Blisko 3/4 chętniej wybiera dłuższą jazdę bez przesiadek niż szybszy przejazd, ale z koniecznością przesiadania się.

"Jeszcze nie tak dawno wiele osób uważało, że kwestią czasu jest, kiedy pasażerowie przesiądą się do swoich »czterech kółek«. To dlatego III RP tyle środków zainwestowała w budowę sieci szybkich dróg, jednocześnie likwidując sporą część sieci kolejowej. Okazuje się jednak, że kolej ma takie zalety, których samochody nie są w stanie nam zaoferować. To m.in. szybkość dojazdu, bezpieczeństwo, możliwość odpoczynku (lub pracy) w trakcie podróży, ale też możliwość wygodnego przewiezienia roweru, zwierzaka oraz czas świetnej przygody dla dzieci. Niestety, wielu Polaków jest pozbawionych dostępu do kolei, aż 73 miasta liczące powyżej 10 tys. mieszkańców nie posiadają czynnej stacji kolejowej. To powoli się zmienia, jednak tempo tworzenia nowych połączeń nie nadąża za tym, jak szybko przybywa nowych pasażerów. 58 proc. Polaków deklaruje, że korzystałoby z kolei częściej, gdyby miało dobre połączenia. Zapotrzebowanie jest – pozostaje więc konsekwentna praca przy przywracaniu zlikwidowanych połączeń oraz tworzeniu nowych" – skomentował prezes Koleo Kuba Czajkowski, cytowany w komunikacie.

"Za co Polacy kochają kolej". Nowe dane

Jak wynika z badania, 80% ankietowanych twierdzi, że woli kupować bilety kolejowe z wyprzedzeniem, jednak w praktyce 58 proc. pasażerów korzystających z Koleo dokonuje zakupu tuż przed odjazdem pociągu. Co piąty bilet jest kupowany więcej niż dobę przed odjazdem. 64 proc. badanych najczęściej kupuje bilety drogą elektroniczną, w aplikacji lub na stronie www, 22 proc. zazwyczaj wybiera kasy biletowe, 10 proc. – zakup u konduktora, a 3 proc. – w automacie biletowym. Szczególnie chętnie z aplikacji korzystają mieszkańcy północnej części Polski, m.in. Trójmiasta.

Raport "Za co Polacy kochają kolej" powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Minds & Roses metodą CAWI w dniach 4-10 czerwca 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 16 lat. Koleo to największy niezależny dystrybutor biletów kolejowych w Polsce, oferujący dostęp do rozkładów jazdy i biletów wszystkich przewoźników.

