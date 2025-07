Prezydent Nawrocki obnaży cynizm polityków Platformy i PiS?

A jednocześnie dla budżetu państwa, wskutek ubytku w nim pieniędzy tychże podatników – wielki spadek wpływów, co przy obecnym, ogromnym, przekraczającym 6 proc. PKB deficycie, oznaczałoby prawdziwy armagedon. Armagedon zapoczątkowany przez premiera Morawieckiego z PiS idącym w setki miliardów rozdawnictwem na hojne dodatki socjalne, na szokująco wysokie podwyżki pensji lekarzy i pielęgniarek, na akurat potrzebne zbrojenia itd. – bo lista jest długa, który to armagedon rozkręca teraz premier Tusk z PO, „pewną ręką” pchający dług Polski do przebicia przezeń już w tym roku granicy 60 proc. PKB.