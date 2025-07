Unia Europejska poinformowała, że wstrzymuje 1,5 miliarda euro (1,7 miliarda dolarów), które miały być przeznaczone dla Ukrainy. Odblokowanie tych środków jest uzależnione od spełnienia wymogów dobrego zarządzania. Co ważne, decyzja ta nie jest ostateczna i finansowanie może zostać przywrócone, jeśli Ukraina spełni określone kryteria.

"Zełenski nie odniósł się publicznie do cięć pomocy, co jednak jest porażką ukraińskiego przywódcy, który polega na europejskim wsparciu finansowym, ponieważ wypełnia ono lukę powstałą po wstrzymaniu finansowania Ukrainy przez administrację Trumpa” – czytamy w artykule "The New York Times".

Jak oceniają eksperci, decyzja o wstrzymaniu finansowania zdaje się sygnalizować zmianę podejścia UE do ukraińskiej polityki wewnętrznej. W ostatnich dniach Wołodymyr Zełenski znalazł się w ogniu krytyki za przeforsowanie ustawy ograniczającej kompetencje instytucji antykorupcyjnych.

James Wasserstrom, amerykański ekspert ds. walki z korupcją, stwierdził, że z pewnością blask Zełenskiego na Zachodzie "przygasa”.

– Wśród darczyńców panuje niezadowolenie z Zełenskiego – stwierdził.

Problemy Ukrainy z korupcją

Amerykańscy dziennikarze przypominają, że Unia Europejska ustanowiła mechanizm pomocowy – Fundusz dla Ukrainy – w zeszłym roku i obiecała przeznaczyć 50 miliardów euro w ciągu trzech lat na naprawę szkód wyrządzonych przez wojnę i przygotowanie kraju do przystąpienia do UE. Przedstawiciel Komisji Europejskiej Guillaume Mercier powiedział, że Ukraina zwróciła się o te fundusze w czerwcu, mimo że nie spełniła trzech z 16 kryteriów, w tym nie wyznaczyła sędziów do wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego.

Przypomnijmy, że w tym roku niezależna komisja mianowała Ołeksandra Cywińskiego na stanowisko szefa Wydziału ds. Przestępstw Finansowych Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Rząd Zełenskiego odmówił jednak powołania go na to stanowisko, pozostawiając je nieobsadzone. Tymczasem obsadzenie wakatu jest warunkiem kontynuacji wsparcia z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ramach czteroletniego programu pomocowego o wartości 15,6 miliarda dolarów, który rozpoczął się w 2023 roku.

Czytaj też:

Rubio: Trump jest zirytowany. Ma dość czekaniaCzytaj też:

Zełenski ugina się pod presją. Będzie nowy projekt przepisów o instytucjach antykorupcyjnych