Chińczycy otwierają fabrykę w Opolu. Start jeszcze w tym roku

Nowa inwestycja powstanie w centrum biznesowym CT Park, gdzie przedsiębiorstwo wynajęło ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Rozpoczęcie działalności przewidywane jest jeszcze w 2025 roku.

Branża motoryzacyjna

Shanghai Pret Composites to producent specjalizujący się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i komponentów polimerowych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej. Firma działa na rynku od ponad 30 lat i zatrudnia około 3 tys. pracowników na całym świecie.

Jak donoszą lokalne media, nowa fabryka w Opolu nie będzie budowana od podstaw – chiński inwestor skorzysta z istniejącej infrastruktury, która zostanie dostosowana do wymagań technologicznych zakładu. Modernizacja obejmie m.in. zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Strategiczne położenie naszego kraju

Według Piotra Merty z firmy CTP Polska, inwestorzy z Azji coraz częściej decydują się na lokalizacje w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór Polski wynika z połączenia kilku czynników, takich jak strategiczne położenie, przewidywalność łańcuchów dostaw, dostęp do rynku Unii Europejskiej oraz konkurencyjne koszty operacyjne.

Shanghai Pret Composites to kolejna chińska firma z sektora motoryzacyjnego, która rozwija działalność w Polsce. W ostatnich miesiącach na polskim rynku pojawiła się również marka Chery, która już rozpoczęła sprzedaż samochodów i rozważa możliwość uruchomienia produkcji w naszym kraju.

Inwestują także Litwini

Kilka dni temu także litewska Grigeo Group ogłosiła program inwestycyjny o wartości ponad 106 mln euro, z czego ponad 97 mln euro ma zostać przeznaczonych na rozbudowę zakładu Grigeo Tissue na Litwie, a ok. 9 mln euro na modernizację fabryki w Niedomicach w Polsce. W Polsce powstanie nowa linia do przetwarzania papieru, a rozbudowa zwiększy zatrudnienie – do 2029 roku planowane jest przyjęcie 80 nowych specjalistów.

Jednocześnie jakiś czas temu amerykański koncern Intel wycofał się z planów budowy zakładów w Polsce i Niemczech. Firma zapowiedziała, że skupi się na operacjach w Wietnamie i Malezji.

