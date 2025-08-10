Wypłata gwarantowana. ZUS nie mówi o tych środkach

Chodzi o "wypłatę gwarantowaną" z ZUS, która może wynieść nawet 30 tys. zł. Co istotne, Zakład nie wysyła powiadomień ani nie informuje osób uprawnionych o możliwości otrzymania tych środków.

Sprawa dotyczy sporych kwot. Średnia kwota wypłaty gwarantowanej to około 29-30 tysięcy złotych. "Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS osobie uposażonej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w okresie 3 lat od momentu pobierania przez niego emerytury. To kluczowy warunek – jeśli minęły już trzy lata od rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego, prawo do wypłaty przepada" – opisuj superbiznes.se.pl. W praktyce oznacza to, że im krócej emeryt pobierał świadczenie przed śmiercią, tym wyższa będzie wypłata gwarantowana.

Kto może otrzymać środki? Świadczenie przysługuje osobom, których bliska osoba: pobierała emeryturę według nowych zasad (urodzona po 1948 roku), posiadała subkonto w ZUS, zmarła nie później niż 3 lata od otrzymania pierwszej emerytury i miała zgromadzone środki na subkoncie emerytalnym.

Na subkoncie gromadzone są składki emerytalne, które podlegają waloryzacji i to właśnie z tych środków naliczana jest wypłata gwarantowana.

Kto może wnioskować o pieniądze?

Co istotne, emeryt powinien wskazać za życia osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty gwarantowanej. Do wypłaty gwarantowanej można uposażyć dowolne osoby. Nie ma konieczności, aby były to osoby spokrewnione z emerytem, będącym właścicielem subkonta. "Jeśli jednak ubezpieczony nie wskazał żadnej osoby, to w takim wypadku uposażonym staje się współmałżonek, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej. Jeśli emeryt nie wskazał uposażonego i nie był w związku małżeńskim lub nie pozostawał we wspólności majątkowej, to w przypadku śmierci wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku" – czytamy.

Aby dostać świadczenie, należy wypełnić formularz ZUS EWG-P. Do wniosku trzeba dołączyć akt zgonu emeryta, dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy, dokument potwierdzający prawo do wypłaty (oświadczenie o wskazaniu przez zmarłego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku) oraz oświadczenie o stosunkach majątkowych między małżonkami.

