Za czyje jeszcze przywileje każe nam płacić rząd?

A płacić musimy co roku za rodaków grube już nie dziesiątki, lecz setki miliardów złotych. Niezastąpione Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR przedstawiło właśnie kolejny, wyliczony przez siebie „Rachunek od Państwa”. Tym razem jest do „Rachunek od Państwa za 2024 r”.. Rachunek od polskiego państwa.

Rachunek, z którego niezbicie wynika, że każdy z nas, Polaków (przy czym nie aż tak zupełnie każdy, bo np. rolnicy ani PIT ani wysokich składek zdrowotnych nie płacą, lecz to za nich płacą pozostali Polacy) dopłaca innym Polakom już prawdziwe krocie.