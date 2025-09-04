Tylu kierowców skorzystało z wakacyjnej promocji. Orlen podał dane

W ramach wakacyjnej akcji promocyjnej spółka Orlen wprowadziła obniżkę cen na weekendy (od piątku do niedzieli) w okresie od 27 czerwca do końca sierpnia.

Chodziło o obniżkę cen paliw o 25 groszy na litrze i o 40 groszy w przypadku zakupu paliwa w połączeniu z zakupem z oferty gastronomicznej lub sklepowej w kwocie minimum 5 zł (produkty w cenach niepromocyjnych). Limit pojedynczego tankowania z rabatem wynosił 50 litrów. W ramach promocji można było zakupić łącznie nawet 500 litrów paliwa (pięć tankowań). Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny paliw było okazanie aplikacji Orlen Vitay wraz z aktywowanym kuponem.

Orlen: Wakacyjna promocja cieszyła się ogromnym powodzeniem

Blisko 3 mln klientów wzięło udział w wakacyjnej promocji na stacjach Orlen – podała spółka. Uczestnicy promocji wykorzystali o około 20 proc. więcej kuponów niż rok wcześniej. Ponadto o około 20 proc. wzrósł wolumen paliwa sprzedanego po niższej cenie. Z kolei liczba pojazdów zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge wzrosła w wakacje o ponad 60 proc., a liczba ładowań o ponad 80 proc.

"Promocja cieszyła się ogromnym powodzeniem. W jej trakcie wykorzystano o około 20 proc. więcej kuponów uprawniających do tańszego tankowania w porównaniu z zeszłorocznymi wakacjami. W rezultacie, wzrosła także popularność aplikacji Orlen Vitay, z której korzysta już ponad 5 mln użytkowników, co czyni ją jednym z najpopularniejszych w Polsce programów lojalnościowych" – czytamy w komunikacie.

Wakacyjna promocja przeszła w promocję wrześniową, dzięki czemu obecnie kierowcy posiadający aplikację Orlen Vitay mogą płacić o 20 zł mniej za każde zakupy na stacjach, przy jednorazowym tankowaniu minimum 50 litrów.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Orlen przekaże straży pożarnej 20 milionów złotychCzytaj też:

Nowe złoże ropy. Orlen: Największe odkrycie w 2025 roku