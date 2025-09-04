Trump wzywa Europę do zakończenia kupowania rosyjskiej ropy
Trump wzywa Europę do zakończenia kupowania rosyjskiej ropy

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO
Prezydent USA uważa również, że Europejczycy powinni zwiększyć presję ekonomiczną na Chiny ze względu na ich wsparcie dla Rosji.

Jak podaje "The Guardian", prezydent USA Donald Trump powiedział europejskim przywódcom w rozmowie telefonicznej, że Europa powinna przestać kupować rosyjski surowiec.

– Prezydent Trump podkreślił, że Europa powinna przestać kupować rosyjską ropę, która finansuje wojnę – wszak w ciągu zaledwie jednego roku Rosja zarobiła 1,1 miliarda euro ze sprzedaży paliw do UE – powiedział przedstawiciel USA, cytowany przez agencję Reuters.

Ponadto w rozmowie z europejskimi przywódcami Trump powiedział, że kraje UE muszą wywierać większą presję ekonomiczną na Chiny, ponieważ Pekin zapewnia wsparcie finansowe dla rosyjskiej machiny wojennej.

Rosja zacieśnia współpracę z Chinami

Rosja i Chiny podpisały prawnie wiążące memorandum o przystąpieniu do budowy rurociągu Siła Syberii 2.

Agencja Reuters podała, że rurociąg ma dostarczać do Chin przez Mongolię aż 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z arktycznych złóż na Jamale. Prezes Gazpromu Aleksiej Miller ogłosił również wzrost dostaw istniejącym gazociągiem Siła Syberii, biegnącym ze wschodniej Syberii do Chin. Roczna podaż ma wzrosnąć z 38 mld m3 do 44 mld m3.

Podpisane memorandum to przykład na zacieśnienie współpracy między Rosją a Chinami. Na umowie skorzysta również Mongolia, która będzie miała szansę na skorzystanie z rosyjskiego surowca. W planach jest powstanie odnóg gazociągu do największych miast kraju: Ułan-Batoru, Choiru i Sajnszandu.

Gazprom od lat zabiegał o umowę na gazociąg. Wartość inwestycji to 14 mld dolarów.

W ostatnich latach Unia Europejska zmniejszyła import rosyjskiego gazu. Podczas gdy w okresie 2018-19 import tego surowca osiągnął 180 miliardów metrów sześciennych, to w okresie styczeń-lipiec 2025 roku UE sprowadziła mniej niż 10 miliardów metrów sześciennych „błękitnego paliwa”.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Reuters / The Guardian
Czytaj także