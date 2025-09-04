Trump wzywa Europę do zakończenia kupowania rosyjskiej ropy

Jak podaje "The Guardian", prezydent USA Donald Trump powiedział europejskim przywódcom w rozmowie telefonicznej, że Europa powinna przestać kupować rosyjski surowiec.

– Prezydent Trump podkreślił, że Europa powinna przestać kupować rosyjską ropę, która finansuje wojnę – wszak w ciągu zaledwie jednego roku Rosja zarobiła 1,1 miliarda euro ze sprzedaży paliw do UE – powiedział przedstawiciel USA, cytowany przez agencję Reuters.

Ponadto w rozmowie z europejskimi przywódcami Trump powiedział, że kraje UE muszą wywierać większą presję ekonomiczną na Chiny, ponieważ Pekin zapewnia wsparcie finansowe dla rosyjskiej machiny wojennej.

Rosja zacieśnia współpracę z Chinami

Rosja i Chiny podpisały prawnie wiążące memorandum o przystąpieniu do budowy rurociągu Siła Syberii 2.

Agencja Reuters podała, że rurociąg ma dostarczać do Chin przez Mongolię aż 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z arktycznych złóż na Jamale. Prezes Gazpromu Aleksiej Miller ogłosił również wzrost dostaw istniejącym gazociągiem Siła Syberii, biegnącym ze wschodniej Syberii do Chin. Roczna podaż ma wzrosnąć z 38 mld m3 do 44 mld m3.

Podpisane memorandum to przykład na zacieśnienie współpracy między Rosją a Chinami. Na umowie skorzysta również Mongolia, która będzie miała szansę na skorzystanie z rosyjskiego surowca. W planach jest powstanie odnóg gazociągu do największych miast kraju: Ułan-Batoru, Choiru i Sajnszandu.

Gazprom od lat zabiegał o umowę na gazociąg. Wartość inwestycji to 14 mld dolarów.

W ostatnich latach Unia Europejska zmniejszyła import rosyjskiego gazu. Podczas gdy w okresie 2018-19 import tego surowca osiągnął 180 miliardów metrów sześciennych, to w okresie styczeń-lipiec 2025 roku UE sprowadziła mniej niż 10 miliardów metrów sześciennych „błękitnego paliwa”.

