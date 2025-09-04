Zakończyło się spotkanie "koalicji chętnych". Zełenski ujawnił szczegóły

W Paryżu odbyło się spotkanie "koalicji chętnych”, w którym uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przywódcy państw sojuszniczych. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

"Wszystkich łączy pragnienie zakończenia tej wojny trwałym pokojem i długoterminowym bezpieczeństwem. Szczegółowo omówiliśmy gotowość każdego kraju do wniesienia wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni. Uzgodniliśmy stanowiska i omówiliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny każdemu z osobna za zrozumienie, że główną gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia ukraińska” – podkreślił Zełenski w swoim wpisie na Telegramie.

Prezydent zauważył, że Ukraina i jej sojusznicy podzielają pogląd, że Federacja Rosyjska robi wszystko, co możliwe, aby opóźnić negocjacje i kontynuować wojnę.

"Musimy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i zwiększyć presję na Rosję. Trwają prace nad przygotowaniem 19. pakietu sankcji UE. Japonia również pracuje nad kolejnymi etapami sankcji” – dodał szef ukraińskiego państwa.

Zełenski podziękował również wszystkim partnerom za wsparcie narodu ukraińskiego i gotowość do dalszego wspierania jego państwa w działaniach na rzecz ochrony przed Rosją.

"Chciałbym szczególnie podziękować prezydentowi Trumpowi za wszystkie jego wysiłki na rzecz zakończenia tej wojny i za gotowość Ameryki do udzielenia Ukrainie wsparcia ze swojej strony” – zakończył ukraiński przywódca.

"Teoretyczna" koalicja

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że choć "koalicja chętnych” wydaje się być wciąż teoretyczna, to jednak rezultatem tej inicjatywy będą wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polityk powiedział to w Paryżu, rozmawiając z mediami na briefingu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Z kolei prezydent Macron zapowiedział, że tematem narady będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie 18 sierpnia i rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami. W czwartek po południu uczestnicy spotkania będą rozmawiać z Trumpem telefonicznie.

