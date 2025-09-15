Nadchodzi system kaucyjny. Ministerstwo tłumaczy, jak się przygotować

System kaucyjny obejmuje oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł).

Kaucja za butelki i puszki. Co trzeba wiedzieć?

System kaucyjny nie obejmuje opakowań po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych, szklanych opakowań jednokrotnego użytku. Nie obejmuje też opakowań wielomateriałowych – kartoników po mleku i sokach.

Kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Pojawi się na paragonie osobno jako oddzielna pozycja. Do odzyskania kaucji nie potrzeba paragonu – wystarczy opakowanie z etykietą i znakiem kaucji.

"Nie zgniataj opakowań ze znakiem kaucji. Przed oddaniem do punktu zbiórki opróżnij je – opakowanie powinno być puste, ale nie trzeba go specjalnie myć. Nakrętka również trafia razem z opakowaniem do recyklingu. Znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne, aby opakowanie można było prawidłowo zidentyfikować" – tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Za każde opakowanie objęte system kaucyjnym otrzymamy kwotę widoczną w znaku kaucji. Jeśli nie przyniesiemy opakowania do zwrotu – nieodebrana przez konsumentów kaucja trafi do operatora systemu i będzie przeznaczona na finansowanie systemu.

Plastikowy pojemnik zostaje

Co zrobić z opakowaniem, które nie jest objęte systemem? Opakowania po napojach nieobjętych systemem kaucyjnym wciąż będzie można wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Dla plastikowych i metalowych oraz wielomateriałowych opakowań jak kartoniki po sokach czy mleku, będzie to tak jak dotychczas żółty pojemnik.

Według resortu, system kaucyjny zmniejszy zapotrzebowanie na surowce pierwotne potrzebne do produkcji opakowań. Zmniejszy się także ilość odpadów w żółtych pojemnikach, do których trafiały plastikowe i metalowe odpady.

"Teraz opakowania zamiast zalegać w lasach, parkach i na ulicach – trafią ponownie do recyklingu – z korzyścią dla środowiska naturalnego" – argumentuje ministerstwo.

