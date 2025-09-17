Orlen zaczyna współpracę z Google Cloud. Koncern stawia na AI

Dzięki temu koncern uzyska dostęp do rozwiązań wspierających rozwój zintegrowanych narzędzi cyfrowych, m.in. w segmencie detalicznym i energetyce. Porozumienie zakłada m.in. wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz data science, budowę i rozwój nowoczesnej platformy danych oraz zdobywanie nowych kompetencji.

– Porozumienie z Google Cloud to dla Orlen ważny krok w realizacji naszej strategii cyfrowej. Dzięki zaawansowanym technologiom i analityce danych przyspieszamy wdrażanie innowacji, skracamy czas wprowadzania usług i wzmacniamy naszą zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku. To partnerstwo pokazuje, jak technologia może wspierać długoterminowy rozwój i budować wartość w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym – powiedział wiceprezes ds. operacyjnych Orlenu Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

"Energia jutra zaczyna się dziś"

Transformacja cyfrowa to jeden z głównych elementów strategii Grupy Orlen do 2035 r. "Energia jutra zaczyna się dziś". W ogłoszonym w styczniu planie wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz efektywne zarządzanie danymi w całej organizacji jest kluczowym elementem na drodze do sukcesu transformacji energetycznej. Dzięki współpracy z Google Cloud możliwa będzie realizacja projektów i inicjatyw w obszarze transformacji cyfrowej i rozwoju biznesu, podkreślono.

– Wspólnie z Google Cloud wdrażamy m.in. rozwiązania oparte o AI, zaawansowaną analitykę danych oraz data science, które mają wzmocnić efektywność operacyjną i sprzedażową Grupy Orlen. To istotny krok w budowie długoterminowego wzrostu i podnoszenia wartości dla akcjonariuszy, pokazujący siłę synergii między technologią a biznesem – wskazał dyrektor wykonawczy ds. transformacji cyfrowej i informatyki Michał Furman.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

