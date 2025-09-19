Ceny paliw na stacjach znów w górę? Zobacz, ile zapłacisz

"Aktualnie obserwowany wzrost cen na stacjach paliw nie oznacza, że przed nami dłuższa seria podwyżek. Notowane w tym tygodniu wzrosty (o 2-3 gr/litrze w przypadku benzyn i oleju napędowego) mogą mieć charakter przejściowy ze względu na małą zmienność cen na krajowym rynku hurtowym" – wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

W tym tygodniu średnie ceny benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego na stacjach drożeją o 2-3 grosze na litrze, benzyny bezołowiowej 98 pozostają bez zmiany, a autogazu spadają o 2 grosze na litrze. Tym samym średnie ceny detaliczne ukształtowały się na poziomach:

benzyna bezołowiowa 95: 5,80 zł/l,

benzyna bezołowiowa 98: 6,58 zł/l,

olej napędowy: 5,90 zł/l,

autogaz: 2,65 zł/l.

Co dalej z cenami paliw?

Prognozy cen na 22-26 września:

Pb95: 5,83 zł/l,

Pb98: 6,59 zł/l,

ON: 5,93 zł/l,

LPG: 2,63 zł/l.

Za nami kolejny tydzień stabilnych cen ropy naftowej. Ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 67,3 USD/bbl i jest to poziom 0,8 USD/bbl wyższy niż przed tygodniem. Na stabilnym poziomie około 60 USD/bbl utrzymują się również ceny rosyjskiej ropy Urals. Ropa Urals (DAP India) kosztuje aktualnie około 65 USD/bbl i pozostaje 2,3 USD/bbl tańsza od regionalnego benchmarku Dubai.

Większych zmian cen nie obserwowaliśmy również na rynku produktów gotowych. W okresie 12-18 września benzyna na rynku ARA potaniała symbolicznie 0,25 USD/t, a olej napędowy podrożał 12,5 USD/t.

Prezydent USA po raz kolejny podkreślił, że cała UE i kraje członkowskie NATO powinny bezwzględnie zrezygnować z zakupów ropy rosyjskiej. Węgry, Słowacja i Czechy zostały zwolnione z obowiązującego od grudnia 2022 roku unijnego embarga na zakup rosyjskiej ropy naftowej. W kwietniu tego roku premier Czech oświadczył, że jego kraj uniezależnił się od dostaw ropy rosyjskiej dzięki rozbudowie rurociągu transalpejskiego TAL łączącego się z ropociągiem IKL. Słowacja i Węgry to dwa ostatnie kraje UE, które odbierają ropę rosyjską południową nitką ropociągu Przyjaźń. Wśród krajów NATO największym odbiorcą rosyjskiej ropy jest Turcja. Kraj ten jednocześnie (po Chinach i Indiach) jest trzecim największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej.

