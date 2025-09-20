Duże zmiany na liście leków refundowanych. Sprawdź, co się zmieni

Na nowej liście leków refundowanych znalazło się 28 terapii nieonkologicznych oraz 22 onkologicznych. Jak wskazał resort zdrowia, łącznie w tym roku refundacja objęto 151 medykamentów. Jest to największa liczba od 2012 roku.

– To nie tylko ostatnie ogłoszenie w tym roku, ale także historyczne. Na październikowej liście znalazła się rekordowa liczba terapii – refundacją objęto aż 50 nowych leków – powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Zmiany na liście leków refundowanych

Na nowej liście znalazło się m.in. 13 nowych terapii stosowanych w chorobach kobiecych, m.in. w endometriozie, raku piersi, jajnika i jajowodu. Po raz pierwszy refundacją został objęty trójskładnikowy lek na endometriozę. Przypomnijmy, że od 1 lipca funkcjonuje kompleksowy model leczenia tej choroby, obejmujący utworzenie ośrodków referencyjnych.

Jak wskazuje resort zdrowia, na liście refundacyjnej znajdzie się również pięć nowych terapii pediatrycznych, które będą odpowiadać na najważniejsze problemy najmłodszych pacjentów. Istotna zmiana dotyczy młodych pacjentów z hemofilią.

Kolejną zmianą jest zniesienie ograniczenia wiekowego w dostępie do leku Hemlibra (emicizumab). Ministerstwo podkreśla, że refundacja kolejnych leków na hemofilię to następny krok na drodze do kompleksowego leczenia tego schorzenia.

Na nowej liście leków refundowanych znajdą się również trzy terapie w chorobach hematologicznych, nowe szczepionki i leki odczulające oraz 10 nowych terapii w chorobach zapalnych. Pojawią się również 2 terapie neurologiczne oraz 3 nowe terapie w chorobach cywilizacyjnych, które po raz pierwszy spełniają standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w leczeniu ciężkiej hipercholesterolemii.

