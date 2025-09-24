Niepokojące dane GUS. "Wskaźnik spadł do - 6,5"

"We wrześniu br. w większości badanych sektorów sygnalizowana jest stabilizacja lub pogorszenie koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca (wskaźniki niewyrównane sezonowo). Poprawę koniunktury zgłaszają jedynie jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Z kolei po wyrównaniu sezonowym we wszystkich obszarach obserwowana jest stabilizacja lub poprawa. Bardziej korzystna koniunktura szczególnie zauważalna jest w sekcji zakwaterowanie i gastronomia" – czytamy w komunikacie.

GUS: Pogarsza się sytuacja

Pogorszenie lub brak zmian sygnalizowane są w większości badanych obszarów w przypadku składowych diagnostycznych (bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa) oraz we wszystkich obszarach w przypadku składowych prognostycznych (przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa), podano także.

W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,3 (przed miesiącem minus 3,9).

W handlu hurtowym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,1 (plus 0,9 w sierpniu).

W handlu detalicznym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,4 (minus 2,1 przed miesiącem).

W transporcie i gospodarce magazynowej wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,0 (minus 0,4 w sierpniu).

W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,0 (plus 8,4 w sierpniu).

W informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,9 (plus 10,3 w sierpniu).

Natomiast w finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 24,9 (plus 26,1 w sierpniu), wymienił GUS.

Czytaj też:

Za kawę płacimy więcej niż Włosi. "Polacy muszą się przygotować na dalsze podwyżki"Czytaj też:

Polska zabiega o udział w pracach G20. Nawrocki poruszył ten temat na forum ONZ