Kłopoty polskiej spółki. Zmiana warunków

W wyniku negocjacji uzgodniono, że niewykorzystane finansowanie w części środowiskowej zostanie zredukowane z 490 mln zł do 255 mln zł. W konsekwencji nie wzrośnie poziom zadłużenia spółki z tytułu kredytu SLL (Sustainability-Linked Loan).

Ponadto ustalono m.in.: że spółka zobowiązała się do zabezpieczenia środków w wysokości co najmniej 88 mln zł na obsługę płatności odsetek oraz dostarczenia konsorcjum założeń do planu naprawczego wraz z uproszczonym modelem finansowym.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Zmiana we władzach spółki

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa zarządu i jednocześnie powierzyła Bogusławowi Oleksemu pełnienie obowiązków prezesa od 3 października br. do dnia powołania prezesa, podała spółka.

Powód odwołania Janty nie został wskazany. Oleksy pozostaje również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, czytamy w komunikacie.

Problemy finansowe JSW

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, zmiany w kierownictwie Jastrzębskiej Spółki Węglowej następują w sytuacji, gdy firma zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. "W pierwszym półroczu 2024 roku JSW odnotowała 2,075 mld zł straty netto. Przychody ze sprzedaży spadły o 1,461 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 4,715 mld zł. Główną przyczyną pogorszenia wyników były spadki cen węgla koksowego i energetycznego" – podaje rmf24.pl.

Na tym nie koniec trudności. Spółka wykorzystuje bowiem środki zgromadzone w funduszu stabilizacyjnym, w którym pozostało obecnie zaledwie 260 mln zł. Media zwracają uwagę, że na koniec marca 2024 roku wartość aktywów netto tego funduszu wynosiła 5,719 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa od końca ubiegłego roku wdraża Plan Strategicznej Transformacji, który zakłada między innymi zwiększenie wydobycia i poprawę efektywności działania spółki. Przedstawiciele JSW podczas ostatniej konferencji prasowej zaznaczyli, że spółka planuje wydobyć w tym roku ponad 13 mln ton węgla. Dla porównania – w ubiegłym roku było to 12,5 mln ton.

