Buduj z nami niezależne media! Ruszyła oferta akcji Do Rzeczy S.A.

To kolejny krok w realizacji strategii rozwoju niezależnego, konserwatywno-liberalnego medium, które łączy nowoczesne formaty, zaangażowaną społeczność i długofalową wizję wzrostu.

Blisko dwa miliony złotych pozyskane w pierwszej emisji akcji

Publiczna emisja akcji serii „D”, zakończona w czerwcu 2025 r., przyniosła blisko 2 miliony złotych wpłat od 339 inwestorów. Średnia wartość zapisu przekroczyła 5 500 zł, a profile inwestorów – w większości osoby w wieku 40–69 lat – potwierdziły, że Do Rzeczy przyciąga świadome i lojalne grono akcjonariuszy, zainteresowanych misją oraz wartościami spółki.

Emisja przypadła na wymagający moment kalendarza społeczno-politycznego – okres kampanii prezydenckiej – czas intensywnej debaty publicznej i wysokiej konkurencji o uwagę odbiorców. Utrudniało to dotarcie z przekazem inwestycyjnym do szerokiej grupy potencjalnych inwestorów. Tym bardziej cieszy skala zaangażowania, jaką udało się osiągnąć.

– Dziękuję wszystkim Inwestorom, którzy już złożyli zapisy na akcje spółki w poprzedniej ofercie publicznej i wsparli nasz rozwój. Zakończenie tego etapu to dla nas nie tylko pozyskanie kapitału, ale przede wszystkim potwierdzenie, że w Polsce istnieje realne zapotrzebowanie na niezależne medium o konserwatywno-liberalnym profilu – odważne, odpowiedzialne i wierne wolności słowa — mówi Paweł Lisicki, redaktor naczelny i wiceprezes zarządu Do Rzeczy S.A.

Dlaczego planujemy przeprowadzenie kolejnej oferty publicznej?

Środki pozyskane w czerwcu 2025 r. pozwoliły zainicjować kluczowe działania – rozwój treści wideo, wzmocnienie zespołu redakcyjnego oraz rozwijanie modelu subskrypcyjnego Do Rzeczy+.

Nowa oferta publiczna akcji ma umożliwić pozyskanie środków, które uzupełnią zapotrzebowanie kapitałowe zasygnalizowane podczas czerwcowej emisji. Pozwoli to przejść do kolejnego etapu rozwoju – z inwestycjami w treści, rozwój monetyzacji, kompetencje sprzedażowe oraz skalowanie obecności rynkowej.Partnerem Do Rzeczy S.A. w zakresie realizacji nowej emisji jest ponownie Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Jak chcemy się dalej rozwijać?

rozszerzenie produkcji treści wideo oraz rozwój kanału YouTube,

wzmocnienie i dalszy rozwój zespołu redakcyjnego oraz działów analiz i opinii,

zwiększenie obecności w mediach społecznościowych,

wdrożenie nowych formatów monetyzacji – subskrypcji, platformy e-commerce

lub marketplace’u,

lub marketplace’u, utworzenie wewnętrznego biura reklamy oraz rozwój kompetencji sprzedażowych.

Każdy z tych obszarów wpisuje się w długofalową strategię budowy trwałego i niezależnego modelu biznesowego, opartego na treściach premium oraz dywersyfikacji źródeł przychodów.

Aby skutecznie zrealizować te cele jeszcze przed debiutem, zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect na I kwartał 2026 r. To świadomy krok – pozwalający zakończyć proces finansowania i wprowadzić spółkę na rynek kapitałowy jako podmiot w pełni przygotowany, już po obecnie przeprowadzanej ofercie publicznej akcji.

Co to oznacza dla Inwestorów?

Do Rzeczy rośnie tam, gdzie zmierza rynek – ku mediom ideowym, opartym na wartościach i lojalnej społeczności, monetyzowanym przez subskrypcje, reklamę oraz e-commerce.

Kolejna emisja akcji umożliwia inwestorom dołączenie do spółki, która znajduje się w kluczowej fazie rozwoju – waliduje model cyfrowy, rozwija treści premium (w tym wideo i platformę Do Rzeczy+), buduje własne kompetencje sprzedażowe i finalizuje przygotowania do debiutu na rynku NewConnect, planowanego na I kwartał 2026 r. To moment, w którym kapitał realnie przyspiesza rozwój spółki – tworząc przestrzeń do wzrostu przychodów i zwiększania wartości Do Rzeczy przed debiutem giełdowym.

– Kiedy w 2013 roku zakładałem tygodnik Do Rzeczy, chciałem stworzyć medium, które będzie nie tylko opiniotwórcze, ale także odważne – wolne od presji poprawności politycznej i przemijających mód. Od tego czasu wiele się zmieniło – poza tym, co najważniejsze. Dziś jako zespół rozwijający nowoczesny model medialny, wciąż pozostajemy wierni kluczowym wartościom: wolności słowa, odpowiedzialności i rzetelności. Jeśli również w nie wierzysz, dołącz do nas jako akcjonariusz – i wspieraj rozwój spółki zbudowanej na ich fundamencie. Bo wolność słowa ma wartość – także giełdową — wskazuje Paweł Lisicki, redaktor naczelny i wiceprezes zarządu Do Rzeczy S.A.

Nowy etap

Do Rzeczy S.A. to nowoczesna spółka medialna z ponad dekadą doświadczenia, rozpoznawalną marką i jasno określoną misją. Fundamentem działalności pozostaje wolność słowa, niezależność redakcyjna oraz zaufanie budowane w relacjach z czytelnikami, partnerami i – od dziś – inwestorami.

W ostatnich miesiącach spółka przeszła proces konsolidacji marki oraz intensywnych przygotowań do wejścia na rynek kapitałowy. Dzięki silnej pozycji na rynku opinii, zaangażowanej społeczności odbiorców oraz stabilnemu, rozpoznawalnemu zespołowi redakcyjnemu jesteśmy gotowi do kolejnego etapu rozwoju.

Nasze plany

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w I kwartale 2026 r. otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój kanału na YouTubie, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.