Rząd dogadał się ws. AI. Nowe prawo na stole

Polityk przypomniał, że trwają prace nad Baltic AI GigaFactory za ok. 12 mld zł i zadeklarował, że Polska ma być w centrum rozwoju AI w Unii Europejskiej.

"Ustawa o systemach sztucznej inteligencji jest już uzgodniona na poziomie rządowym. Jedyna kwestia, która została do uzgodnień, to tradycyjnie rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat finansowania budżetu. [...] Cała reszta, jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, w tym kwestie 'piaskownic' regulacyjnych, czyli testowania nowych rozwiązań – to wszystko zostało uzgodnione" – powiedział Standerski podczas Banking&Insurance Forum 2025.

Pierwszy taki przypadek w UE

Zaznaczył, że polskie wdrożenie europejskich przepisów o sztucznej inteligencji będzie pierwszym w Unii Europejskiej, które wprowadzi możliwość testowania rozwiązań.

"To znaczy, że przedsiębiorca, zanim wprowadzi swoje rozwiązanie w pełni na rynek, będzie mógł to rozwiązanie przetestować, nie bojąc się, że dostanie karę za niedopełnienie przepisów krajowych czy UE. Będzie mógł testować te rozwiązania na infrastrukturze, która jest odpowiednio zabezpieczona, jest bezpłatna i jest infrastrukturą centralną" – wskazał wiceminister.

Stwierdził, że rozwiązania wprowadzane w firmach będą mogły być odpowiednio przetestowane, dzięki czemu firmy uzyskają bezpieczeństwo obrotu i certyfikację przez Polskie Centrum Akredytacji.

"Dla małych i średnich przedsiębiorców piaskownica regulacyjna będzie bezpłatna. Dla dużych przedsiębiorców będzie to drobna opłata administracyjna [...]. To jest najbardziej liberalne w całej Unii Europejskiej. Wprowadzamy ustawę, która jest bez papieru, która preferuje zdalne kontrole – jeżeli dojdzie do jakiegoś naruszenia przepisów ustawy o systemie ochrony, [która] da podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych i da nowe warunki do rozwoju sztucznej inteligencji, między innymi w Instytucie Badawczym IDEAS, z infrastrukturą, która już w Polsce powstaje" – wymienił Standerski.

"Fabryki sztucznej inteligencji" w dwóch miastach

Podkreślił, że już powstają tzw. fabryki sztucznej inteligencji w Poznaniu i Krakowie.

"Pracujemy [też] nad bałtycką gigafabryką sztucznej inteligencji, czyli infrastrukturą pięć razy większą niż największe superkomputery, które obecnie są budowane w Polsce. Zapraszamy do współpracy przy budowie gigafabryki sztucznej inteligencji – projektu na 12 mld zł, który wprowadzi nas w nowy rozdział w zakresie tworzenia modeli dostosowanych do naszych strategicznych potrzeb. To jest projekt strategiczny i kluczowy w kontekście gospodarczym, żebyśmy mogli być centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, bo to zaczyna być możliwe. Dzięki dobrym przepisom i infrastrukturze, która już teraz powstaje (bo fabryka w Poznaniu to jest połowa roku 2026, fabryka w Krakowie III kw. 2026). To wszystko już się dzieje, [...] to jest już plac budowy" – podsumował sekretarz stanu.

