To wciąż mało znane świadczenie. Państwo wspiera osoby, które straciły rodziców

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przeznaczone dla osób, które mają prawo do renty rodzinnej oraz straciły oboje rodziców. Dodatek przysługuje także tym, których matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Ma on na celu wsparcie finansowe osób w trudnej sytuacji życiowej. Kwota dodatku to 654,48 złote miesięcznie. Co ważne, jest ona co roku waloryzowana.

Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy do niego dołączyć dokumenty poświadczające śmierć rodziców lub zgon matki i akt urodzenia, w którym zaświadczono, że ojciec jest nieznany.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS.

Jeśli wniosek spotkał się z odmową, wtedy jego autorowi przysługuje prawo złożenia odwołania. Może być ono pisemne lub ustne, złożone za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Co do zasady, dodatek przysługuje nieletnim do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuuje naukę, także jako student, wtedy ma prawo do świadczenia do ukończenia 15 lat. Dodatek mogą pobierać także osoby z niepełnosprawnościami, które utraciły zdolność do pracy przed osiągnięciem pełnoletności.

Renta rodzinna

Jak przypomina ZUS, do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci: miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania, miała ustalone prawo do emerytury pomostowej; miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania; pobierała zasiłek przedemerytalny; pobierała świadczenie przedemerytalne; pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Czytaj też:

Polacy nie wiedzą o tym obowiązku. Zakup telewizora trzeba zgłosićCzytaj też:

Specjalna emerytura wzrośnie do ponad 5 tys. zł. Nie trzeba składać wniosku