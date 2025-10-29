Ważna decyzja dla gospodarki USA. Były doradca Trumpa przeciw

Rezerwa w specjalnym oświadczeniu wskazała, że przyczyną obniżki było spowolnienie na rynku pracy, a także lekki wzrost bezrobocia.

Fed zwraca jednak uwagę, że inflacja wzrosła w porównaniu do pierwszej połowy roku. Obecnie jej wskaźnik pozostaje na podwyższonym poziomie (3 proc.) wobec celu, który wynosi 2 proc.

"Niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje podwyższona" – czytamy w komunikacie.

Były współpracownik prezydenta USA przeciw

Co ciekawe, decyzja w tej sprawie nie zapadła jednomyślnie. Przeciwko obniżce stóp procentowych w takim wymiarze zagłosował nowy członek Rezerwy Federalnej, który dotychczas pełnił rolę doradcy prezydenta Donalda Trumpa, Stephen Miran.

Niedawny współpracownik amerykańskiego przywódcy opowiadał się bowiem za obniżką stóp o 50 pkt proc.

Z kolei prezes Banku Rezerwy Federalnej w Kansas City Jeffrey Schmid chciał pozostawienia stóp na dotychczasowym poziomie.

Trump ma powody do satysfakcji. Podano dane

Jak poinformowało pod koniec września amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych, produkt krajowy brutto (w ujęciu zannualizowanym) w USA wzrósł o 3,8 proc. w II kwartale 2025 r.

W I kwartale 2025 r. PKB spadł o 0,5 proc.

"W porównaniu z I kwartałem wzrost realnego PKB w II kwartale wynikał przede wszystkim ze spadku importu i przyspieszenia wydatków konsumpcyjnych, które zostały częściowo zrównoważone spadkiem inwestycji" – podkreślono w komunikacie.

"Z perspektywy branżowej wzrost realnego PKB odzwierciedlał wzrost realnej wartości dodanej o 10,2 proc. w prywatnych branżach produkujących towary oraz o 3,5 proc. w prywatnych branżach świadczących usługi, który został częściowo zniwelowany spadkiem realnej wartości dodanej o 3,2 proc. w sektorze rządowym" – czytamy.

