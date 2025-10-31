W Warszawie rusza nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu od 1 listopada

Między godziną 22:00 a 6:00 rano sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych będzie zakazana. Ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych – barów, pubów i restauracji. Jak podkreśla warszawski ratusz, celem wprowadzenia zakazu jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie przypadków zakłócania porządku publicznego w nocy. Za złamanie przepisów grozi cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz grzywny przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

Efekt burzliwych wydarzeń w stołecznej Radzie Warszawy

Decyzja o wprowadzeniu nocnej prohibicji to efekt burzliwych wydarzeń w stołecznej Radzie Warszawy, których punkt zwrotny nastąpił na początku października tego roku. W połowie września radni rozpatrywali dwa projekty uchwał w tej sprawie – jednym z autorów był prezydent Rafał Trzaskowski. Niespodziewanie wycofał on jednak swój pomysł, a radni przyjęli propozycję klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczącą pilotażowego wprowadzenia zakazu w dwóch dzielnicach.

Media szeroko komentowały tę decyzję jako porażkę Trzaskowskiego i dowód napięć wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Według doniesień, za kulisami miał stać minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur PO, który – jak spekulowano – miał działać za przyzwoleniem premiera Donalda Tuska.

Od przyszłego roku prohibicja w całej Warszawie

Z kolei podczas październikowej nadzwyczajnej sesji radni wrócili do tematu nocnego zakazu. Klub KO zaproponował poprawkę wydłużającą jego obowiązywanie – od godziny 22:00 zamiast od 23:00. – Poprawiamy błędy, jakie znalazły się w uchwałach podjętych na ostatniej sesji. To wtedy zainicjowany został program "Bezpiecznej nocy" – mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z KO. Opozycja zaproponowała wówczas referendum w sprawie prohibicji, argumentując, że o zakazie powinni zdecydować sami warszawiacy.

Rafał Trzaskowski odrzucił ten pomysł, zapowiadając jednocześnie, że od 1 czerwca 2026 roku nocny zakaz sprzedaży alkoholu ma objąć całą Warszawę. – Wprowadzamy pierwszy etap w dwóch dzielnicach najbardziej dotkniętych problemem, ale decyzja jest jasna – najpóźniej 1 czerwca 2026 roku ograniczenia będą obowiązywać w całym mieście – zapowiedział prezydent stolicy.

Po jednej stronie al. Jana Pawła II będzie można kupić alkohol, a po drugiej już nie

Radni PiS i część Lewicy ostro skrytykowali sposób procedowania uchwały i postawę rządzącej większości. – Klub KO w krótkim czasie przeszedł od głosowania przeciwko projektom nocnej ciszy alkoholowej do entuzjastycznego poparcia zakazu już od 22 do 6 – kpił radny Dariusz Figura (PiS).

– Ta sesja, źle przygotowane dokumenty i poprawki do poprawek to dalszy ciąg niemocy i kompromitacji warszawskiej PO – grzmiała radna Alicja Żebrowska (PiS). – Po jednej stronie al. Jana Pawła II będzie można kupić alkohol, a po drugiej już nie – to absurd wynikający z braku porozumienia polityków PO – dodał Jan Mencwel z ruchu Miasto Jest Nasze.

