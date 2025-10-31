Mama 4 plus. Ważne świadczenie, o którym wciąż nie jest głośno

Świadczenie to forma wsparcia dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. Głównym celem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie, nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury.

Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostało wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 2019. W połowie lutego tego roku ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wypłata świadczenia ruszyła 1 marca 2019 roku.

Wsparcie dla rodzin

Najbardziej znaną formą wsparcia państwa dla rodzin z dziećmi jest świadczenie Rodzina 800 plus. Świadczenie wychowawcze wypłacane początkowo w ramach programu "Rodzina 500 plus" od 1 stycznia 2024 r. zostało podniesione do 800 zł miesięcznie na dziecko i od tej pory jest wypłacane w ramach programu "Rodzina 800 plus". Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od wysokości dochodu na osobę uzyskiwanego w rodzinie.

W 2024 r. wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 66,19 mld zł. Miesięcznie średnio wypłacano 6,8 mln świadczeń.

Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynęła propozycja zakładająca likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu w portfelach wszystkich pracujących miałoby zostać więcej pieniędzy. To jednak nie wszystko.

Autorzy petycji chcą likwidacji 800 plus oraz 13. i 14. emerytury, a także ulg podatkowych. "Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia" – wskazano w obywatelskim projekcie.

