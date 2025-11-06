Polska pracuje nad umową gazową z USA. "Historyczna szansa"

"Współpracujemy z naszymi partnerami – Amerykanami, Słowakami, Ukraińcami – nad możliwościami importu amerykańskiego gazu w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu" – poinformowało agencję Reutera polskie Ministerstwo Energii.

Według źródeł, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Polski planują wspólnie ogłosić zwiększenie importu LNG po spotkaniu na transatlantyckiej konferencji energetycznej, która odbędzie się w Atenach pod koniec tego tygodnia. Następnie mają ruszyć rozmowy na temat warunków dostaw na Słowację.

Polska chce importować więcej gazu LNG z USA i dostarczać na Ukrainę

Potencjalne wolumeny gazu przesyłanego przez Polskę mogłyby wynieść nawet od 4 do 5 mld metrów sześciennych rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi roczne zużycie gazu na Słowacji – twierdzą źródła Reutersa.

– Nie wykorzystaliśmy w pełni tej historycznej szansy, jaką mamy, by odciągnąć Europę od rosyjskiej energii i przejść na amerykańską, ale teraz ta administracja działa pełną parą i następuje realna zmiana – powiedział agencji przedstawiciel USA.

Słowacja i Węgry wciąż importują energię z Rosji

Niektóre państwa członkowskie UE nadal kupują energię od Rosji, jednocześnie wspierając Ukrainę w wojnie. Słowacja i Węgry starają się znaleźć równowagę między sojuszem z Waszyngtonem a importem rosyjskich surowców, co spotkało się z krytyką prezydenta USA Donalda Trumpa – przypomina Reuters.

W tym roku zużycie LNG w UE osiągnęło rekordowo wysoki poziom. Stany Zjednoczone pokrywają obecnie około 55 proc. unijnego zapotrzebowania, w porównaniu z 27 proc. w 2021 r. Wyliczenia dokonane przez Reutersa wskazują, że całkowite zastąpienie importu gazu z Rosji amerykańskim LNG zwiększyłoby ten odsetek do ponad 80 proc.

