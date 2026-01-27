"Poważny błąd". Pieskow: Naprawdę mamy problemy z Polską

W rozmowie z kremlowskim propagandystą Aleksandrem Junaszewem, Pieskow narzekał, że "istnieją kraje, z którymi Rosja od wieków nie utrzymuje przyjaznych stosunków". Jednym z nich jest Polska.
– Naprawdę mamy problemy z Polską. Naprawdę mamy problemy z krajami bałtyckimi. Z jakiegoś powodu ciągle się nas boją, demonizują. Każdy, kto tam dochodzi do władzy, zaczyna nienawidzić Rosji i Rosjan z pasją – powiedział i dodał, że taka postawa jest poważnym błędem. Zamiast wrogości i podejrzliwości, wskazywał Pieskow, kraje te mogłyby odnieść wiele korzyści.
– Te kraje mogłyby wiele nauczyć się z rosyjskiej kultury i interakcji z Rosją – stwierdził rzecznik rosyjskiego prezydenta.
Informując o wywiadzie Pieskowa, rosyjskie media przypomniały wypowiedź prezydenta Władimira Putina, który stwierdził, że "nie ma na świecie krajów wrogich Rosji, ale istnieją wrogie elity, które chcą osłabić i podzielić kraj".
Rosyjskie cyberataki na Polskę
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany w Polsat News o zagrożenie ze strony Rosji przekazał, że Polska od miesięcy znajduje się na celowniku rosyjskich cyberataków. – Cały nasz system cyberobrony jest postawiony w pełnej gotowości i radzimy sobie. Wieloletnie inwestycje w ten system przynoszą rezultaty – stwierdził.
Jak zaznaczył, nasz kraj jest pod kątem ataków z Rosji "w niechlubnej czołówce". – Firmy energetyczne, krajowa dyspozycja mocy, polskie sieci, wszyscy starają się mieć na uwadze to zagrożenie. Również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy NASK – dodał. Siemoniak przekazał, że kwestia bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury była jednym z głównych tematów niedawnego spotkania u premiera Donalda Tuska.
Minister nie ujawnił, czy Polska odpowiada na te ataki. Zaznaczył, że nasze państwo posiada takie możliwości.
Czytaj też:
"Nie odbyły się w przyjaznej atmosferze". Kreml podsumował rozmowy w Abu ZabiCzytaj też:
Putin stawia warunki. Kreml domaga się "formuły z Anchorage"
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.