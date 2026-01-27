"Poważny błąd". Pieskow: Naprawdę mamy problemy z Polską

W rozmowie z kremlowskim propagandystą Aleksandrem Junaszewem, Pieskow narzekał, że "istnieją kraje, z którymi Rosja od wieków nie utrzymuje przyjaznych stosunków". Jednym z nich jest Polska.

– Naprawdę mamy problemy z Polską. Naprawdę mamy problemy z krajami bałtyckimi. Z jakiegoś powodu ciągle się nas boją, demonizują. Każdy, kto tam dochodzi do władzy, zaczyna nienawidzić Rosji i Rosjan z pasją – powiedział i dodał, że taka postawa jest poważnym błędem. Zamiast wrogości i podejrzliwości, wskazywał Pieskow, kraje te mogłyby odnieść wiele korzyści.

– Te kraje mogłyby wiele nauczyć się z rosyjskiej kultury i interakcji z Rosją – stwierdził rzecznik rosyjskiego prezydenta.

Informując o wywiadzie Pieskowa, rosyjskie media przypomniały wypowiedź prezydenta Władimira Putina, który stwierdził, że "nie ma na świecie krajów wrogich Rosji, ale istnieją wrogie elity, które chcą osłabić i podzielić kraj".

Rosyjskie cyberataki na Polskę

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany w Polsat News o zagrożenie ze strony Rosji przekazał, że Polska od miesięcy znajduje się na celowniku rosyjskich cyberataków. – Cały nasz system cyberobrony jest postawiony w pełnej gotowości i radzimy sobie. Wieloletnie inwestycje w ten system przynoszą rezultaty – stwierdził.

Jak zaznaczył, nasz kraj jest pod kątem ataków z Rosji "w niechlubnej czołówce". – Firmy energetyczne, krajowa dyspozycja mocy, polskie sieci, wszyscy starają się mieć na uwadze to zagrożenie. Również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy NASK – dodał. Siemoniak przekazał, że kwestia bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury była jednym z głównych tematów niedawnego spotkania u premiera Donalda Tuska.

Minister nie ujawnił, czy Polska odpowiada na te ataki. Zaznaczył, że nasze państwo posiada takie możliwości.

