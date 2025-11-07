Niemcy zacierają ręce. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat

Instytut Ifo wskazuje, że to już drugi sygnał w ostatnim czasie, który może świadczyć, iż sytuacja w niemieckim biznesie może wkrótce ulec poprawie, co – jak podkreśla portal wnp.pl – mogłoby także przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce.

Jak podkreśla instytucja, wskaźnik mierzący nastroje w niemieckim biznesie ma dwie składowe: ocenę bieżącej sytuacji i oczekiwania.

"Ten pierwszy składnik nadal znajduje się blisko dna, jest najniżej od lutego, a gdyby spadł jeszcze o 1,2 punktu, byłby najniżej od lata 2020 roku, czyli pandemii. Jednocześnie jednak część dotycząca oczekiwań wystrzeliła w górę, najwyżej od lutego 2022, czyli ostatniego momentu przed napaścią Rosji na Ukrainę" – czytamy na portalu wnp.pl.

Co z polską gospodarką? Optymistyczna prognoza

Ciekawe doniesienia płyną również ws. polskiej gospodarki. Realne tempo wzrostu PKB przyspieszyło w III kw. 2025 r. do 3,7 proc. r/r z 3,3 proc. r/r kwartał wcześniej, a w całym roku jest szansa na wzrost PKB na poziomie 3,6 proc. – poinformowała Monika Siergiejuk z Biura Analiz Makroekonomicznych PZU.

Ekspert spodziewa się też utrzymania w najbliższym czasie inflacji CPI w dopuszczalnym przedziale wahań celu inflacyjnego NBP, co – po listopadowej obniżce stóp procentowych przez NBP – może otworzyć drogę do dalszego luzowania polityki pieniężnej.

"Dane za trzeci kwartał sugerują, że polska gospodarka przyśpieszyła. Szacujemy, że realne tempo wzrostu PKB wzrosło w tym okresie do 3,7 proc. r/r – z 3,3 proc. r/r w drugim kwartale br. Naszym zdaniem, główną siłą napędową wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna, czemu sprzyja m.in. wzrost dochodów w ujęciu realnym, przy obniżającej się inflacji, a także niższe stopy procentowe i poprawiające się nastroje konsumentów. Spodziewamy się też lepszego niż w drugim kwartale wyniku inwestycji, co widać w wyraźnym przyspieszeniu produkcji przemysłowej. Szczegółowe dane pokazują, że jest to w dużej mierze zasługa produkcji dóbr inwestycyjnych. W całym 2025 roku widzimy szansę na wzrost PKB na poziomie 3,6 proc. a podobne tempo może utrzymać się też w przyszłym roku. Zbliżone prognozy wzrostu gospodarczego prezentuje NBP. W listopadowej projekcji bank centralny szacuje, że z 50 proc. prawdopodobieństwem realne tempo wzrostu PKB znajdzie się w przedziale 3,1-3,8 proc. w 2025 r. i 2,7-4,6 proc. w 2026 r. Środki przedziałów to odpowiednio 3,45 proc. i 3,65 proc." – napisała Siergiejuk w komentarzu.

