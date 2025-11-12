BLIK wprowadza zmiany. Ruszył pilotaż

"Podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą, testową transakcję P2P z udziałem użytkowników BLIK-a. Z portugalskiego systemu MB WAY został wysłany przelew na telefon klienta Santander Bank Polska, którego numer jest zarejestrowany w usłudze BLIK. Prezentacja przelewu na telefon z Portugalii do Polski rozpoczęła fazę pilotażową projektu związanego z włączeniem BLIK-a do grona europejskich systemów płatności mobilnych, które umożliwiają wykonywanie przelewów na telefon pomiędzy ich użytkownikami. W pierwszym etapie pilotaż obejmuje przyjmowanie przelewów na telefon przez użytkowników BLIK-a, a wysyłanych od użytkowników zarejestrowanych w partnerskich systemach płatności, działających w Europie – portugalskim MB WAY, a w dalszej kolejności także hiszpańskim Bizum, włoskim Bancomat i skandynawskim Vipps" – czytamy w komunikacie.

Kto bierze udział w pilotażu?

Po stronie BLIK-a w projekcie bierze udział grupa klientów Santander Bank Polska. Projekt rozwijany jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, którego BLIK jest członkiem od maja 2025 roku, dodano.

"Uruchomienie interoperacyjności pomiędzy europejskimi systemami płatności mobilnych to ważny krok w kierunku budowy wspólnego rynku cyfrowego i wzmocnienia suwerenności płatniczej Europy. Odpowiadamy na potrzeby użytkowników, których codzienność staje się coraz bardziej międzynarodowa. Pierwszy przelew w euro na numer telefonu klienta polskiego banku, prowadzącego rachunek w euro, to symboliczny kamień milowy naszej współpracy i początek przełomowych zmian w globalnym systemie płatności mobilnych" – powiedział prezes BLIK-a Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Międzynarodowe przelewy na telefon, realizowane pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych, oparte są na systemie przelewów natychmiastowych SEPA Instant, obsługującym transfery pieniężne w euro. Program pilotażowy pozwala na identyfikację wszystkich wymogów technicznych, których spełnienie przez dostawców usług płatniczych w Polsce będzie niezbędne do realizacji przelewów na telefon pomiędzy użytkownikami europejskich systemów płatności mobilnych a użytkownikami BLIK-a, podano także.

Prace nad nową funkcją dla użytkowników

"Na polskim stoisku podczas konferencji Web Summit w Lizbonie, w trakcie prezentacji pierwszej transgranicznej transakcji P2P z udziałem BLIKA poinformowano, że w ciągu kolejnych kilku tygodni grupa pilotażowa zostanie poszerzona o klientów banku PKO Banku Polskiego. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem usługi odbierania i wysyłania przelewów P2P EUR w aplikacji IKO" – czytamy.

Jednocześnie prowadzone prace wdrożeniowe na Słowacji wkrótce mają umożliwić użytkownikom BLIK-a w strefie euro realizację międzynarodowych przelewów na telefon BLIK w ramach interoperacyjnej współpracy między europejskimi systemami płatności mobilnych, zakończono w informacji.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

