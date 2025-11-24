Kłopoty polskiej firmy za granicą. Straty w dwóch krajach

Z jego słów wynika, że spółka szczególnie liczy na poprawę we Francji.

– Od strony wynikowej [są] dwa kraje, w których nasza obecność nie przynosi w tej chwil dodatnich wyników – to jest rynek hiszpański i francuski. [...] Przed nami praca szczególnie polegająca na zwiększeniu obrotów i wygenerowaniu większej masy marży, która pozwoli nam osiągnąć tzw. break-even – powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

– Liczymy szczególnie na rynek francuski w przyszłym roku. No i poprawa od strony sprzedażowej na rynku hiszpańskim od kilku miesięcy być może też zaskutkuje w przyszłym roku istotnym ograniczeniem straty – dodał.

Amica chce nadal działać we Francji i Hiszpanii

Podkreślił, że grupa dalej chce być obecna we Francji i Hiszpanii, bo to rynki w dużej mierze oparte na sprzedaży istotnego dla Amiki sprzętu grzejnego.

– Chcielibyśmy, żeby procesy restrukturyzacyjne, które w tej chwili się zaczynają, odbiły się pozytywnie na wynikach szczególnie rynku francuskiego. Toczą się dość istotne projekty dotyczące ograniczania kosztów zarówno od strony logistycznej, jak i od strony after sales. [...] To są bardzo istotne paczki kosztów, które wpływają na naszą działalność i wyniki. Liczymy, że szczególnie rynek francuski ograniczy te straty w roku 2026 – powiedział CFO.

Wstępnie ocenił, że do tej pory IV kwartał jest dla spółki dobry, choć w ostatnich latach wysoki sezon sprzedażowy przypadający na ostatnie miesiące roku nie jest mocny jak dawniej.

– III kwartał był bardzo dobry dla Grupy Amica i z tego należy się cieszyć; wsparty mocno sprzedażą towarów w okresie letnim. Czekamy na wyniki [IV kwartału] w zakresie sprzętu grzejnego [...]; październik był całkiem dobry, również w listopadzie notujemy dobre wyniki sprzedażowe, ale na podsumowanie przyjdzie czas – powiedział Rakowski.

– W zakresie sezonu, który nadchodzi – w ostatnich latach ten sezon jest bardziej wypłaszczony i sprzedaż sprzętu grzejnego – wobec słabszego rynku AGD w ostatnich 3 latach – jest mniejsza w okresie IV kwartału – wskazał także.

Odnośnie do minionego okresu spółka jest szczególnie zadowolona z dobrych wyników w Polsce i zwiększenia udziałów rynkowych.

– Mam nadzieję, że podsumowanie również będzie pozytywne dla całego roku. Liczymy na dalsze wzrosty, ale jest to ciężka praca [...] wobec spadającego rynku o około 5 proc. cały czas. My osiągnęliśmy w Polsce pozytywny wynik i to cieszy – zakończył CFO.

Dużo przeciwności i stosunkowo dobry wynik

W komentarzu do wyników za III kw. spółka podała, że zanotowała w okresie styczeń-wrzesień 2025 roku 1 785,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co można uznać za dobry wynik w ujęciu rok do roku (-6 proc.), mając na względzie finalne wygaszenie sprzedaży na rynku rosyjskim, sprzedaż części aktywów spoza głównej działalności, umocnienie złotego i przede wszystkim – trudną sytuację na europejskim rynku AGD.

Rynek polski wygenerował 34 proc. przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, prezentując pozytywną dynamikę (+4 proc. r/r). Region Zachód, w tym Skandynawia, odpowiadał za 51 proc. sprzedaży, notując spadek o 7 proc. r/r. Pozostałe rynki zmniejszyły sprzedaż wartościowo o 10 proc. r/r, odpowiadając za 15 proc. przychodów. Wynik EBITDA Grupy Amica za trzy kwartały 2025 roku wzrósł o 33 proc. r/r, do 91,1 mln zł, a zysk operacyjny o 81,4 proc., do 44,8 mln zł. W rezultacie marża EBITDA wzrosła o 150 punktów bazowych, do 5,1 proc., a marża operacyjna o 120 punktów bazowych, do 2,5 proc.. Pozwoliło to na wzrost wyniku brutto z -1 mln zł przed rokiem do 19 mln zł obecnie (+20 mln zł), a Grupa Amica wypracowała również 9,2 mln zł zysku netto wobec 5,9 mln zł straty netto przed rokiem.

"Za nami bardzo dobry III kwartał, który kontynuował pozytywne tendencje pierwszego półrocza. Uzyskane wyniki cieszą nas tym bardziej, że wciąż ponosimy koszty stałe niewykorzystanych w części mocy produkcyjnych naszej fabryki we Wronkach. Mamy dobrą sytuację bilansową, w ramach której na koniec września, po wypłacie ponad 15 mln zł dywidendy i ponoszeniu bieżącego CAPEX-u, dysponowaliśmy 129,2 mln zł gotówki, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA spadł poniżej jedności, co jest bezpieczną, niską wartością, dającą sporo przestrzeni do ewentualnych inwestycji i dalszej ekspansji biznesowej" – komentował Rakowski, cytowany w komunikacie.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2024 r. miała 2,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

