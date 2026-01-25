Ekonomia
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Rok z Trumpem

Dodano: 
Flagi USA i Polski, Donald Trump
Flagi USA i Polski, Donald Trump Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO
NOTATNIK MALKONTENTA Na czym polega efekt rządzącego USA od roku Donalda Trumpa w Polsce?

Przede wszystkim na tym, że ujawnił (nie żeby była to wcześniej wiedza tajemna), jak infantylnie widzi politykę zagraniczną nasza elita władzy. Trump budzi w naszym kraju takie emocje, jakby to on, a nie Karol Nawrocki był prezydentem Polski.

Bardzo poprawnie politycznie jest oburzać się na różne działania Trumpa, przy czym często zostaje się potem z tym oburzeniem jak – nie przymierzając – Himilsbach z angielskim. Tak jak ci, którzy trzęśli się ze wzburzenia na groźby Trumpa w sprawie Grenlandii, żeby w Davos usłyszeć od niego, że nie zamierza tam interweniować zbrojnie, a nawet, że trwają prace nad korzystnym dla wszystkich stron układem, który miałby zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa Ameryki.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także