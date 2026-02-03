Paraliż w USA, Trump naciska na Kongres. "Podpiszę natychmiast"

Trump napisał w mediach społecznościowych, że pracuje z przewodniczącym Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem, aby budżet trafił na jego biurko i podkreślił, że "podpisze go natychmiast", gdy tylko zostanie zatwierdzony przez Izbę.

Dodał, że nie chce kolejnego długiego i niszczącego shutdownu, który miałby negatywne skutki dla gospodarki i wezwał zarówno republikanów, jak i demokratów do poparcia ustawy budżetowej "bez opóźnienia".

Shutdown w USA. Budżet federalny częściowo sparaliżowany

Częściowy shutdown oznacza, że niektóre agencje federalne działają dalej, a inne są ograniczone z powodu braku zatwierdzonego budżetu. Senat zatwierdził projekt finansowania większości resortów (obrona, transport, edukacja, zdrowie), ale pakiet wymaga jeszcze potwierdzenia w Izbie Reprezentantów – inaczej sytuacja paraliżu będzie trwała dalej.

Trump wskazał, że porozumienie budżetowe powinno być przeprowadzone "w dobrej wierze" i bez dodatkowych zmian, które mogłyby utrudnić szybką jego finalizację.

"Podpiszę natychmiast". Apel Trumpa do Kongresu

"Pracuję z przewodniczącym (Izby Reprezentantów Mikiem) Johnsonem nad tym, by budżet, który w ubiegłym tygodniu zatwierdził Senat, przeszedł przez Izbę i (trafił) na moje biurko, gdzie go podpiszę NATYCHMIAST!" – napisał amerykański prezydent w serwisie Truth Social.

"Musimy otworzyć rząd i mam nadzieję, że wszyscy republikanie i demokraci poprą mnie we wspieraniu tej ustawy i skierują ją na moje biurko BEZ OPÓŹNIENIA" – dodał. Podkreślił, że w tym momencie nie może być żadnych zmian.

"Będziemy współpracować w dobrej wierze nad rozwiązaniem spraw, które poruszono, lecz nie możemy mieć kolejnego długiego, bezsensownego i niszczycielskiego shutdownu, który bardzo zaszkodzi naszej gospodarce. Nie wyjdzie to na dobre ani republikanom, ani demokratom. Mam nadzieję, że wszyscy zagłosują na TAK!" – stwierdził Trump.

