Warszawa na trzecim miejscu w Europie. Wysoka pozycja Polski

Polska jako kraj utrzymała – trzeci rok z rzędu – trzecie miejsce w rankingu najbardziej perspektywicznych krajów.

Według badania pozycję lidera wśród miast utrzymał Londyn, jako najbardziej atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna w Europie. Drugie miejsce zajął Madryt. Warszawa uplasowała się na trzeciej pozycji – to awans w porównaniu do minionego roku.

Barcelona, Mediolan i Paryż za Warszawą

W pierwszej piątce znalazły się również Barcelona oraz Mediolan, który konsekwentnie poprawia swoje wyniki dzięki rozwojowi infrastruktury i sprzyjającemu klimatowi dla biznesu. Paryż zajął szóste miejsce.

"Wyniki badania dowodzą coraz silniejszej pozycji Warszawy wśród najbardziej konkurencyjnych rynków nieruchomości komercyjnych w Europie. Stolica Polski przestała już być postrzegana wyłącznie jako rynek regionalny – lider Europy Środkowo-Wschodniej, a funkcjonuje w jednym szeregu z dojrzałymi lokalizacjami inwestycyjnymi Europy Zachodniej. Z perspektywy inwestorów kluczowe znaczenie mają tu stabilne fundamenty makroekonomiczne, dobre prognozy wzrostu gospodarczego, pod względem których wyprzedzamy resztę krajów regionu, a także silne fundamenty najmu oraz możliwe do uzyskania zwroty" – powiedział dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE Przemysław Felicki, cytowany w komunikacie.

W badaniu inwestorzy wskazywali rynki, które ich zdaniem powinny osiągnąć najwyższe całkowite stopy zwrotu z nieruchomości w 2026 roku, z pominięciem rynku rodzimego.

Polska utrzymała pozycję na podium

Inwestorzy zostali zapytani również o najbardziej perspektywiczne kraje. Wyniki tego badania w dużej mierze odzwierciedlają pozycję poszczególnych miast. Polska, jako największa gospodarka regionu Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymała trzecie miejsce w rankingu krajowym już trzeci rok z rzędu.

"Liderem po raz pierwszy została Hiszpania, wskazywana przez niemal połowę respondentów jako rynek o najwyższym potencjale zwrotów w 2026 roku. Inwestorów przyciągają tam solidne fundamenty gospodarcze, silny sektor turystyczny oraz popyt mieszkaniowy, a także fakt, że ceny w wielu segmentach pozostają poniżej średniej europejskiej. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a na czwartym Włochy, które awansowały dzięki większej stabilności finansowej, ograniczonej podaży nowych projektów i potencjałowi rynków regionalnych. Pierwszą piątkę zamknęły Niemcy" – czytamy w komunikacie.

Badanie CBRE European Investor Intentions Survey 2026 zostało przeprowadzone w dniach 4 listopada – 3 grudnia 2025 r., na grupie 698 inwestorów z całego świata.

