Rusza ważna umowa handlowa USA. Czwarta gospodarka świata zainwestuje m.in. w ropę i gaz

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Japonia zainwestuje w projekty dotyczące energii i minerałów krytycznych w Teksasie, Ohio i Georgii. To pierwsze japońskie inwestycje w ramach zawartej w ubiegłym roku dwustronnej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Japonią.

Trumpa: Umowa handlowa z Japonią wystartowała

"Nasza ogromna umowa handlowa z Japonią właśnie wystartowała!" – przekazał Trump za pośrednictwem Truth Social. Przypomniał, że Japonia w ramach tego porozumienia zobowiązała się do zainwestowania w USA 550 miliardów dolarów.

Japonia mają zainwestować w trzy projekty w trzech różnych stanach. Chodzi o infrastrukturę energetyczną w Ohio, ropę i gaz w Teksasie i minerały krytyczne w Georgii.

W Ohio ma zostać otwarta elektrownia gazowa, która – jak przekonywał Trump – będzie największą tego typu w historii. Elektrownia ta ma wytwarzać 9,2 gigawatów energii elektrycznej rocznie.

Obiekt infrastruktury gazowej, który ma zostać postawiony w Teksasie ma na celu zwiększenie amerykańskiego eksportu oraz "zwiększyć dominację energetyczną" USA. Inwestycja dotycząca minerałów krytycznych w Georgii zakończy uzależnienie USA od zagranicznych zasobów – twierdzi prezydent.

Administracja Trumpa przekazała, że wartość tych projektów szacowana jest na 36 mld dol. Agencja Reuters podała, że na razie nie wiadomo dokładnie, jaką część tej sumy ma pokryć Japonia i na jakich zasadach.

Półprzewodniki do Ameryki. Inwestycja TSMC

W styczniu amerykański Departament Handlu poinformował o zawarciu między USA i Tajwanem umowy handlowej dotyczącej między innymi półprzewodników i ceł. W USA zainwestuje TSMC – tajwański potentat w branży półprzewodników produkujący zaawansowane układy scalone (chipy).

Umowa zakłada, że tajwańskie firmy technologiczne i produkujące półprzewodniki zainwestują łącznie co najmniej 250 mld dolarów w zwiększenie produkcji w Stanach Zjednoczonych. Również 250 mld dolarów zainwestuje rząd Tajwanu.

Jak poinformował Departament Handlu USA, umowa ta "doprowadzi do masowego przeniesienia amerykańskiego sektora półprzewodników z powrotem do USA". Resort przekazał też, że tajwańscy producenci inwestujący w Stanach Zjednoczonych będą także traktowani korzystniej, jeśli chodzi o przyszłe cła na półprzewodniki.

W tym samym miesiącu Japonia zawarła strategiczne partnerstwo z Włochami.

