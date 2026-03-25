L4 w ciąży. Polska 2050 proponuje "ważną" zmianę w przepisach

Kobieta w ciąży zatrudniona na umowę o pracę, będąca na zwolnieniu lekarskim (L4), otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Aby go otrzymać, zwolnienie musi zawierać kod „B” (oznaczający ciążę). Zasiłek ten przysługuje maksymalnie przez 270 dni. Co istotne, jeśli po 270 dniach zwolnienia chorobowego kobieta nadal wymaga leczenia, a stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje zasiłek rehabilitacyjny (również 100 proc.).

Polska 2050: Za L4 ciężarnej zapłaci ZUS

Polska 2050 przekonuje, że przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży powinny zostać zmienione. Partia proponuje, że świadczenie powinno być wypłacane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego już od 1. dnia zwolnienia.

"Kobiety wchodzące na rynek pracy powinny mieć komfort, a nie być traktowane jak ryzyko tylko dlatego, że mogą zajść w ciążę. Tak samo kobieta w ciąży powinna móc skupić się na swoim zdrowiu i przyszłości dziecka, a nie na obawach, czy jej miejsce pracy będzie bezpieczne (...) Dlatego proponujemy ważną zmianę, która realnie poprawi sytuację kobiet i pracodawców: L4 w ciąży od pierwszego dnia wypłaci ZUS. To krok, który daje kobietom większe poczucie bezpieczeństwa, a pracodawcom – jasność i stabilność działania" – czytamy we wpisie zamieszonym przez partię na X.

Kontrole ciężarnych na L4

Niedawno media donosiły o masowych kontrolach ZUS, które dotyczyły osób przebywających za zwolnieniu lekarskim ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży.

W latach 2023–2025 liczba odwołań od decyzji wydawanych po kontrolach zwolnień lekarskich w ciąży wzrosła z 33 do 70. Choć w porównaniu z ogólną liczbą przeprowadzonych kontroli odwołania stanowią niewielki odsetek, jak wskazuje "DGP”, kierunek zmian jest jednoznaczny. "W ostatnich latach wyraźnie zwiększyła się ogólna liczba kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – w 2023 r. było to mniej niż 90 tys.; w kolejnych dwóch latach 138-139 tys. Trend dotyczy również kobiet w ciąży, choć nie są głównym celem systemu kontrolnego ZUS. W ub.r. sprawdzono zwolnienia wystawione 5 tys. ciężarnych" – podano.

