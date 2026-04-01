Wielkie przejęcie. Orlen wykłada miliardy

Obecnie Orlen posiada 17,3 proc. udziałów w Grupie Azoty Polyolefins. Transakcja obejmuje z kolei nabycie wszystkich pozostałych akcji GAP, a także dostarczenie przez Orlen środków niezbędnych do finalizacji restrukturyzacji spółki o łącznej wartości 1,35 mld zł.

Co zawarto w porozumieniu Orlenu z Grupą Azoty Polyolefins?

Zakończenie transakcji przewidziano na III kwartał 2026 roku po przeprowadzeniu przez spółkę GAP postępowania ws. zawarcia częściowego układu, a także innych porozumień pozaukładowych zmierzających do spłacenia wszystkich wierzytelności oraz roszczeń. Wspomniane działania mają związek z redukcją i finalnym rozliczeniem kontraktu wykonawczego EPC (po uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych).

W warunkach transakcji wskazano płatności w formule earn-out dla kluczowych wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji Grupy Azoty Polyolefins, które przysługują po wcześniejszym odzyskaniu przez Orlen środków zaangażowanych w GAP. Ich naliczanie w maksymalnym okresie wynosi 12 lat.

Zgodę na dokonanie transakcji wyrazili 26 marca br. zarząd i rada nadzorcza Orlenu. Zarząd Grupy Azoty Polyolefins zatwierdził przedstawione warunki umowy.

Nowe władze Grupy Azoty

Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała na początku marca nowy Zarząd XIII kadencji, powierzając funkcję prezesa zarządu Marcinowi Celejewskiemu oraz funkcję wiceprezesa zarządu Małgorzacie Królak – podała spółka.

Grupa Azoty przekazała, że jednocześnie do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu – na okres do trzech miesięcy – delegowana została wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska. "Nowe kierownictwo rozpoczyna etap głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty – jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego – skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu" – czytamy.

