Pakiet CPN na majówkę? Domański zabrał głos

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany o to, czy pakiet CPN będzie kontynuowany po końcu kwietnia.

– Jestem przekonany, że w trakcie majówki CPN będzie obowiązywał – odpowiedział minister. Dodał, że "ministerstwo jest technicznie przygotowane" do przedłużenia programu. Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Andrzej Domański odniósł się także do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. – Z tego, jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z (gotowym) projektem – stwierdził. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk przekonywał, że pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł/l, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Kiedy koniec wojny na Bliskim Wschodzie?

Nie ma pewności, kiedy dokładnie w Islamabadzie zostaną wznowione rozmowy pokojowe z udziałem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Zaplanowano je na środę, jednak lot Vance'a został wstrzymany ze względu na brak jasnego stanowiska negocjacyjnego Teheranu. Jak podaje "New York Times" proces negocjacyjny może zostać wznowiony w każdej chwili. Waszyngton czeka też na jasny sygnał, że negocjatorzy irańscy są w pełni upoważnieni do zawarcia porozumienia.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG. Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu.

