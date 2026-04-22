Maksymalne ceny paliw w czwartek. Minister ogłosił decyzję

Minister energii Miłosz Motyka opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych ceny paliw. W dniu 23 kwietnia 2026 r. będą obowiązywały następujące stawki:

benzyna 95: 5,97 zł/l

benzyna 98: 6,56 zł/l

olej napędowy: 6,71 zł/l

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk przekonywał, że pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł/l, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Zgodnie z nowymi przepisami, minister energii codziennie publikuje maksymalne stawki. Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł/l.

Kiedy koniec wojny na Bliskim Wschodzie?

Na ten moment nie ma pewności, kiedy dokładnie w Islamabadzie zostaną wznowione rozmowy pokojowe z udziałem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Zaplanowano je na środę, jednak lot Vance'a został wstrzymany ze względu na brak jasnego stanowiska negocjacyjnego Teheranu. Jak podaje "New York Times" proces negocjacyjny może zostać wznowiony w każdej chwili. Waszyngton czeka też na jasny sygnał, że negocjatorzy irańscy są w pełni upoważnieni do zawarcia porozumienia.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG. Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu.

Czytaj też:

Eksperci alarmują. Kryzys może wybuchnąć za miesiącCzytaj też:

"Więcej optymizmu". Najnowsze dane o polskiej gospodarce