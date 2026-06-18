Nowe ceny paliw. Znamy stawki

Szef resortu energii zdecydował, że w piątek (19 czerwca) litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 – nie więcej niż 6,66 zł, zaś diesla – nie więcej 6,20 zł. Takie stawki oznaczają spadek cen w stosunku do poprzedniego dnia.

Warto przypomnieć, że w czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, zaś oleju napędowego – 6,36 zł. Natomiast 31 marca br., czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, natomiast diesla – 7,60 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowane w piątek i wskaże stawki dotyczące soboty, niedzieli oraz poniedziałku.

Koniec z niższymi cenami paliw. Tusk ogłosił decyzję

Ministerstwo Energii podkreśla, że "obniżony VAT w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej łagodzi skutki zmian na rynkach międzynarodowych dla kierowców na stacjach".

"Na bieżąco monitorujemy sytuację rynkową, aby ceny paliw pozostawały możliwie stabilne i przewidywalne dla polskiej gospodarki" – czytamy w komunikacie resortu.

Rząd podjął decyzję o odejściu od części programu CPN związanej z obniżką akcyzy, a "za jakiś czas" planuje także odejść od części związanej z podatkiem VAT, poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

– Odeszliśmy wczoraj od tej części programu CPN, która dotyczyła akcyzy, bo zakładaliśmy – i okazało się, że nasze założenie jest trafne – że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen paliw na giełdach światowych i dzięki temu mamy decyzję, że cena paliwa na stacjach będzie jutro mniej więcej taka sama jak wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy – powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu.

Czytaj też:

Rząd proponuje nowy podatek. "Łatanie dziury budżetowej"Czytaj też:

Nowy podatek. Rząd zdecydował