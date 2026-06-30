Wyższe ceny paliw. Zła wiadomość dla kierowców

Rafał Zywert, dyrektor Działu Prognoz i Analiz Reflex, przyznał w rozmowie z RMF24, że zapasy ropy naftowej nadal spadają, ale jdnocześnie negocjacje irańsko-amerykańskie przebiegają z problemami.

– Chwilowo transport, przepływ tankowców – jeśli chodzi o liczbę – wzrasta. Przed wojną to było około 130-140 statków dziennie przez cieśninę Ormuz. W okresie intensyfikacji działań militarnych mieliśmy po kilka, kilkanaście. W tamtym tygodniu chwilowo mieliśmy nawet 70-80. Znowu niestety w weekend mieliśmy kolejny incydent, jeśli chodzi o działania militarne – powiedział ekspert. – Negocjacje idą powoli, a sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych stanowi dodatkowy czynnik ryzyka – dodał.

Czekają nas podwyżki cen

Na tym nie koniec trudności. Wraz z końcem czerwca przestaje obowiązywać pakiet CPN – "Ceny Paliwa Niżej", wprowadzony przez rząd 30 marca.

– Dzięki temu mieliśmy duże obniżki cen paliw i przez ten cały okres, trzech miesięcy, mieliśmy najniższe ceny paliw w Europie. Od jutra stawka podatku VAT wraca do poziomu 23 proc. To spowoduje wzrost cen paliw – zaznaczył Zywert w rozmowie z RMF24.

Taka sytuacja oznacza, że po stabilizacji rynku paliw na początku kwietnia, kierowcy muszą liczyć się z podwyżkami cen paliw.

Tyle płacimy za paliwo na stacjach benzynowych

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, we wtorek (30 czerwca) na stacjach paliw w całej Polsce obowiązują następujące maksymalne ceny paliw: 6 zł za litr benzyny 95, 6,68 zł za litr benzyny 98 oraz 6,19 zł za litr oleju napędowego. W środę (1 lipca) stawka VAT na paliwo wróci do 23 proc., a ceny paliw na poszczególnych stacjach znów będą różne.

– Od samego początku rząd jasno informował, że pakiet Ceny Paliwa Niżej jest tymczasowy, w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów – powiedział na antenie Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak podkreślił, rząd wprowadził największy w Europie pakiet osłonowy dla kierowców, zarówno niższą akcyzę, jak i VAT.

Zapytany, o ile wzrosną w środę ceny paliw, szef resortu finansów odparł, że zmiany będą "na różnych stacjach różne".

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