Ten ruch rządu doprowadzi do wyraźnego wzrostu cen. Eksperci ostrzegają

Na początku wakacji kierowcy nadal tankują taniej niż przed rokiem, jednak od 1 lipca sytuacja może się wyraźnie zmienić. Jeśli rząd zakończy program "Ceny Paliwa Niżej" i przywróci 23-procentową stawkę VAT, ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć o 40-60 groszy na litrze. O dalszym kierunku zmian zdecydują także ceny ropy oraz tempo odbudowy eksportu z Bliskiego Wschodu.

Co dalej z cenami? Niepewne prognozy

Prognozy cen paliw na wakacje pozostają wyjątkowo niepewne. Z jednej strony jesteśmy świadkami spadku cen ropy w okolice poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie, w związku z systematycznym zwiększaniem podaży ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu, z drugiej strony planowane jest zakończenie programu CPN, który w części już został ograniczony. Przed nami także sezon huraganów, który w sytuacji braku równowagi popytowo-podażowej na rynku, może być powodem wzrostów cen paliw w II połowie wakacji.

Średnie ceny paliw osiągnęły poziom niższy niż przed tygodniem, największy spadek dotyczy oleju napędowego, który jest tańszy o 24 grosze na litrze. Aktualne ceny benzyny i oleju napędowego są jednocześnie niższe niż przed rokiem.

Średnie ceny paliw 25 czerwca br. i zmiana t/t.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 5,91 zł/l (-0,09 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,62 zł/l (-0,04 zł/l)

• Olej napędowy: 6,05 zł/l (-0,24 zł/l)

• Autogaz: 3,38 zł/l (-0,07 zł/l)

Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy. Znacznie większy wpływ na ceny detaliczne będzie miał jednak powrót 23-procentowej stawki VAT. W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony, nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży. Zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca to benzyny i olej napędowy podrożeją o około 40-60 groszy na litrze. Najwyższe ceny tradycyjnie mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie litr benzyny lub diesla może ponownie kosztować ponad 7 zł.

Prognoza średnich cen detalicznych, ceny na tydzień 27 (29.06-03.07.2026)*

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,50 zł/l (+0,59 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 7,35 zł/l (+0,73 zł/l)

• Olej napędowy: 6,70 zł/l (+0,65 zł/l)

• Autogaz: 3,29 zł/l (-0,09 zł/l)

*przy założeniu powrotu stawki podatku VAT do 23%

Ropa naftowa

Ceny ropy Brent kolejny tydzień kończą spadkami. W piątek 26 czerwca ropa Brent kosztuje mniej niż 73 USD/bbl i w skali tygodnia potaniała o około 7 USD/bbl. Poziom cen jest zaledwie o 2-3 USD/bbl wyższy niż na koniec lutego, przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie.

Ropa tanieje

Spadek cen ropy naftowej to wynik oczekiwań systematycznego zwiększania podaży ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu. Liczba statków przepływających przez Cieśninę Ormuz wzrosła już do około 80 dziennie wobec kilku dziennie w trakcie trwania wojny i około 130-140 dziennie przed wybuchem wojny.

W wyniku wstępnych amerykańsko-irańskich negocjacji w Szwajcarii Departament Skarbu USA wydał 60-dniową licencję (do 21 sierpnia) zezwalającą na sprzedaż irańskiej ropy naftowej, produktów petrochemicznych i naftowych. Iran z kolei zobowiązał się do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i zezwoli na wizytę inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Prezydent USA tymczasem postanowił zająć się cenami paliw na rynku amerykańskim, ponieważ jego zdaniem ceny paliw w USA są za wysokie i lepiej, żeby zaczęły szybciej spadać niż to co obserwuje. Z polecenia prezydenta Departament Sprawiedliwości ma przyjrzeć się sprawie i wyjaśnić dlaczego ceny paliw nie spadły, kiedy ceny surowca są duże niższe. Aktualnie średnia cena benzyny w USA to 3,914 dolara za galon (ok. 3,90 zł/l). Amerykańska ropa WTI kosztuje obecnie około 70 USD/bbl. Na koniec lutego (przed wybuchem wojny) ropa WTI kosztowała 65 USD/bbl, a średnia cena benzyny w USA była na poziomie 2,937 dolara za galon (2,93 zł/l).

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